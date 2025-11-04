6 Nisan 1920: Politika ve Spor Gündemi

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Başbakan ve partisinin 3. Genel Başkanı Bülent Ecevit'i anma törenine, ?"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Ankara/10.00/İstanbul/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin kuruluşunun 100. yıl dönümü için düzenlenen törene iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İkinci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi Genel Kurul Toplantısı'na katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

(Doha)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "3. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı-Sağlıklı Yaşam Planı Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İzmir/11.00)

4- TBMM'den

Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantıları gerçekleştirecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ticaret Bakanlığı'nın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.45/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Her Yolcu İçin 1 Fidan Sevdamız Yeşil Vatan" protokolünü imzalayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya'da temaslarda bulunacak.

(Helsinki)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 2026 Yılı Hac Kurası törenine katılacak.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Hollanda'nın Ajax takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Amsterdam/23.00)

2- UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya'nın Viktoria Plzen ekibine konuk olacak Fenerbahçe, son antrenmanını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk olacakları müsabaka öncesi Mesta Plzen Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Viktoria Plzen Teknik Direktörü Miroslav Koubek ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacakları maç öncesi Mesta Plzne Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/12.00/Plzen/20.30/19.15)

3- Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı konuk edecekleri maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Kırmızı-beyazlı ekip son çalışmasını tesislerinde yapacak.

Hamrun Spartans Teknik Direktörü Giacomo Modica ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Samsunspor'a konuk olacakları müsabaka öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Konuk ekip, son idmanını burada yapacak.

(Samsun/13.30/16.00/18.00/18.45)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında, C Grubu'nda Bursaspor Basketbol, İspanya'nın Joventut Badalona ekibini konuk edecek

(Bursa/20.30)

5- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın altıncı haftasında, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İsrail'in Hapoel Bank Jahav takımıyla Sırbistan'da karşılaşacak.

(Belgrad/19.00)

6- Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nın C Grubu dördüncü hafta maçında Aliağa Petkimspor, Romanya'nın CSM Corona Brasov ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Braşov/20.00)

7- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın beşinci haftasında, E Grubu'nda Emlak Konut, Letonya'nın TTT Riga, J Grubu'nda ise Beşiktaş BOA, Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibiyle rakip sahada karşı karşıya gelecek.

(Riga/20.00/Vyronas/20.30)

8- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 10. haftasından, Güneysu-Nilüfer Belediyespor müsabakası oynanacak.

(Rize/16.00)

***

