6 Nisan 1920: Politika ve Spor Etkinlikleri

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi açılışı ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılacak.

(Lefkoşa)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(Konya/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ATO Congresium'da Türkçülük Günü dolayısıyla düzenlenecek programa katılacak.

(Ankara/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST KKTC, üçüncü gününde eski Ercan Havalimanı'nda devam edecek.

(Lefkoşa)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 34. haftasına; Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor, Çaykur Rizespor-Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir ve Galatasaray-Net Global Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/Rize/16.00/Hatay/İstanbul/19.00)

2- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başlayacak. İlk gün yarı finallerde Numia Vero Volley (İtalya)-A. Carraro Imoco (İtalya) ve VakıfBank-Savino Del Bene (İtalya) maçları oynanacak.

(İstanbul/16.00/19.00)

3- 60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na, yedinci gününde 144,2 kilometrelik Selçuk-Çeşme etabıyla devam edilecek.

(İzmir)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasına; Mersinspor-Bursaspor Yörsan, Aliağa Petkimspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol ve TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla devam edilecek.

(Mersin/13.00/İzmir/15.30/Bursa/18.00)

5- Nesine 2. Lig'de 34. ve son hafta karşılaşmaları oynanacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Ligi play-off yarı final ilk maçında Esenler Erokspor, Çayırova Belediyespor'u konuk edecek.

(İstanbul/15.00)

7- Hentbol HDI Sigorta Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final organizasyonu, kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor ve erkeklerde Beykoz Belediyespor-Beşiktaş final maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/15.00/18.30)

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ABD'de düzenlenecek 2025 sezonu altıncı ayağı Miami Grand Prix'sinde sprint yarışı ve sıralama turları yapılacak.

(Florida/19.00/23.00)

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