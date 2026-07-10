Haberler

GÜNDEM ÖZETİ / 11 Temmuz 2026

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan Mardin'de, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hakkari'de ziyaretlerde bulunacak. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Srebrenitsa anma törenine katılacak. ABD-İran mutabakatı ve Gazze ateşkesi takip ediliyor. Sporda A Milli Kadın Voleybol Takımı Japonya ile, Fenerbahçe Pogon Szczecin ile karşılaşacak; MotoGP sprint yarışı ve Wimbledon finali var.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik Merkezi inşaat alanını ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak.

(Mardin/15.30)

2- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şemdinli ZirvinTepe Üs Bölgesi'ni, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Hakkari/14.00/15.30/16.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Srebrenitsa soykırımının 31'inci yılı anma törenine katılacak.

(Srebrenitsa)

2- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporcularla kahvaltıda bir araya gelecek, spor tesislerinde incelemeler yapacak, Valiliği ziyaret edecek ve açılışlara katılıp yurt ziyaretinde bulunacak.

(Muğla/10.00/11.30/13.15/16.30/18.00)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) 3. etap müsabakalarında ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.

(Osaka/13.20)

3- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele edeceği MotoGP'de sezonun 11. ayağı Almanya Grand Prix'sinde sprint yarışı yapılacak.

(Hohenstein-Ernstthal/16.00)

4- Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon çalışmaları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında Polonya'nın Pogon Szczecin ekibiyle Hofmann Personal Stadı'nda karşılaşacak.

(Linz/20.30)

5- Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar finalinde Çek raketler Karolina Muchova ile Linda Noskova karşı karşıya gelecek.

(Londra/18.00)

6- İstanbul-Çeşme rotasında düzenlenecek 55. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Açık Deniz Yat Yarışı, İstinye'de başlayacak.

(İstanbul/12.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı

Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü

TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
Haaland'ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor

1 günlük beslenme programı ifşa oldu: Bu adam insan olamaz!
Ünlü fenomenin sır ölümü, 27. kattan düşerek can verdi

Ünlü fenomenin sır ölümü: Kaza mı, cinayet mi, intihar mı?

Bir yılda iğne ipliğe dönen Emel Müftüoğlu'nun son hali şaşırttı

Bir yılda iğne ipliğe dönen ünlü ismin son hali şaşırttı
Oğlunu kurtarmak isterken o da akıma kapıldı: 2 ölü

Oğul da onu kurtarmak isteyen baba da ekmek teknelerinde can verdi

Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı