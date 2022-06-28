5 zincir marketin yürütmenin durdurulması istemine mahkemeden ret - Haberler

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5 zincir marketin yürütmenin durdurulması istemine mahkemeden ret

Demirören Haber Ajansı - Şaduman Unutmaz - Güncel
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5 zincir marketin yürütmenin durdurulması istemine mahkemeden ret

ANKARA İdare Mahkemesi, 5 zincir market ve 1 tedarikçinin Rekabet Kurumu'nun rekabet ihlali nedeniyle almış olduğu kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açtıkları davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi.

ANKARA İdare Mahkemesi, 5 zincir market ve 1 tedarikçinin Rekabet Kurumu'nun rekabet ihlali nedeniyle almış olduğu kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açtıkları davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi.

Rekabet Kurulu'nun 5 zincir markete ve 1 tedarikçi firmaya verdiği cezanın iptaline yönelik Ankara İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada karar çıktı. Migros Ticaret Anonim Şirketi, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi, Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi, Şok Marketler Tic. Aş., Yeni Mağazacılık A.Ş. (A101) ve Savola Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Ankara İdare Mahkemesi nezdinde Rekabet Kurumu'nun rekabet ihlali nedeniyle aldığı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açmış oldukları davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi. Böylelikle söz konusu tüm zincir marketlerin  talebi reddedilmiş oldu, esasa ilişkin dava ise devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Güncel

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