5 yaşındaki Zeynep'in ölümüne neden olan sürücüye jet tahliye

ANKARA'da evinin önünde otomobilden inip yola çıkan Zeynep Ela Bülbül'e (5) çarparak hayatını kaybetmesine neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan servis minibüsünün sürücüsü İsmail A. (58), 2 hafta sonra ilk duruşmada tahliye edildi. Kaza raporunda 'hız sınırını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmak' kuralını ihlal ettiği için ikinci derece kusurlu bulunan sürücü hakkında 15 gün içinde iddianame düzenlenip, tahliye kararı verilmesine aile tepki gösterdi.

Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 3771'inci Cadde'de 21 Temmuz günü Cennet Bülbül, otomobiliyle evinin önünde yol kenarında durdu. Otomobilden inip yola çıkan Zeynep Ela'ya, İsmail A. yönetimindeki 06 C 5812 plakalı servis minibüsü çarptı. Zeynep Ela, kaza yerinde kaybetti. Cennet Bülbül'ün, kızının cansız bedeni başındaki feryatları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ailenin Avukatı Necati Genç de "Gerek Karayolları Trafik Kanuna muhalefet, gerek Türk Ceza Kanunu ilgili maddelerine muhalefetten dolayı kusurlu olan bu kişinin hiçbir adli kontrol şartı bile verilmeden serbest bırakılmış olması, hem ailenin hem de kamunun büyük vicdanını sızlatmaktadır. 15 günlük kısa bir süre içerisinde iddianamenin kabul edilmek suretiyle davanın kabul edilmiş, açılmış olması, tüm deliller toplanmadan hukuka aykırı şekilde yapıldığı kanaatindeyiz. Çünkü toplanması gereken kamera kayıtları, alınması gereken bilirkişi raporları, dinlenmesi gereken servisin içinde olan 6 görgü tanığının hiçbirinin ifadesinin alınmaması. Her şeyden öte çocuğun yanında olan annesinin ifadesine hiçbir şekilde müracaat edilmeden karara bağlanmış olması, davanın kabul edilmiş olması. Anne babanın hiçbir şekilde ifadeleri alınmamıştır. Böyle vahim bir durumda 15 gün içeride yatıp tahliye edilmesi herkesin vicdanını sızlatmaktadır. Biz bu olayın yakından takipçisi olacağız" dedi.