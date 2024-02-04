46 şehirden gelen 200 gönüllü enkaz kentte narenciye hasadına başladı

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesine 46 şehirden gelen 200 gönüllü genç, dalda kalan narenciyeyi gönüllü olarak hasat etmeye başladı.

Türkiye'de narenciye üretimi konusunda önemli bir konuma sahip olan Hatay'da hava koşulları ve çalışacak işçi sıkıntısının baş göstermesi üzerine ürün dalda kalmıştı. Narenciye bahçelerinde çalışacak işçileri bulamayan Hataylı çiftçiler, bu yılki ürünü dalda çürümeye bırakmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hataylı çiftçileri bir nebze hafifletmek ve bir ağaçta olsa kurtarmak için gençlerle Hatay'da buluştu. Gençlik ve Spor Bakanlığının bünyesindeki gönüllü gençler 3 -15 Şubat tarihlerinde; Erzin, Dörtyol, Payas ve Samandağ ilçelerindeki narenciye bahçelerinde ürünlerin toplanmasına yardım edecekler. Gençler ilk olarak Dörtyol ilçesi Numunuevler Mahallesi'nde bir çiftçinin narenciye bahçesinde yardıma başladı. Gönüllü 200 genç, çiftçilere nefes olmak adına aralıksız çalışmalara devam ediyor.

"Bir sonraki yıl için bir ağacı bile kurtarırsak faydalı olarak görüyoruz"

46 şehirden 200 gençle bu bahçede çalıştıkları ifade eden Gönüllü Çalışmaları Daire Başkanı Abdullah Said Akkuş, "Gençlik ve Spor Bakanlığın idaresinde, Türkiye'nin 81 ilindeki gönüllü gençlerimizle Hatay'da buluştuk. Arsuz ilçesindeki genlik kampımızda konaklatıyoruz. Bu bahçe de; Kahramanmaraş, Sivas ve Bayburt gibi 46 şehirden 200 gençle burada bahçedeyiz. Bir sonraki yıl için bir ağacı bile kurtarırsak faydalı olarak görüyoruz" dedi.

"Buradaki insanların yanında olmak için buradayız"

Bilecik'ten narenciye hasadı için Hatay'a gelen Özlem Erdoğan, "Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Buradaki insanların yanında olmak için buradayız. Onlara unutulmadıklarını hissettirmek için buradayız" şeklinde konuştu.

"Gönüllü gençlerle birlikte burada gerekli çalışmaları yapıyoruz"

Narenciye hasadına Gaziantep'ten gönüllü gelen Erkan Orhan, "Gençlik ve Spor Bakanlığı idaresinde sahadayız. Burada çiftçilerimizin kalkınması, önümüzdeki yıl rekoltenin düzelmesi ve toprağın asitlenmemesi için gönüllü gençlerle birlikte burada gerekli çalışmaları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.