2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda... Bakan Işıkhan: Kartalkaya Yangınıyla İlgili Soruşturma İznini Danıştay Kararından Önce Verdik

Haber: Ogün Akkaya - Erva Gün

(TBMM) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bolu, Kartalkaya'daki yangın sonrası Bakanlık personeline soruşturma izni verilmediği iddialarına ilişkin, soruşturma izninin Danıştay kararından önce verildiğini ve yargı sürecini devam ettiğini söyledi. Bakan Işıkhan, "Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartalkaya'daki yangına ilişkin bakanlığımız yetkileri hakkında 4483 sayılı kanun Kanunun gereği soruşturma izni talep edilmiştir. Kanunun konunun adli yönden değerlendirilmesini teminen Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup eski başkanı hakkında soruşturma izni verdik. Bu izni iddia edildiği gibi Danıştay kararından sonra değil, önceden verdiğimizi ifade etmek istiyorum ve kayıtlara geçmesini istiyorum" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri tamamlandı. Milletvekillerin geneli üzerine konuşmalarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan soruları yanıtladı.

Bakan Işıkhan, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca'nın sorusu üzerine, Queen Yatırım Sanayi Ticaret AŞ işyerinde sendika üyesi işçilere yönelik sendikal baskı iddiaları ve Digel Tekstil işyerinde yapılan işlemler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanlık Teftiş Başkanlığı'nın İzmir'deki Digel Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Ortaklığı'nda iki ayrı inceleme teftişi gerçekleştirdiğini belirten Işıkhan, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 19. maddesine aykırı davranan işverenlere idari para cezası uygulandığını kaydetti. İlk incelemede 105 işçi için, son incelemede ise 69 işçi için işverene ceza verildiğini ifade etti. Işıkhan, sendikal haklara aykırı tutum gösteren işverenlere yönelik yasal yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini belirtti. Sendikal hak ve özgürlüklere yönelik baskılara karşı Bakanlık olarak tüm adımların atıldığını söyledi.

Bakan Işıkhan'dan diyabet açıklaması: Tüm yaş gruplarında tedavi ve cihaz ödemeler sürüyor

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan'ın sorusu üzerine, 18 yaş altı tip 1 diyabet hastaları için sürekli cilt altı glikoz izlem cihazlarının SGK aracılığıyla geri ödeme kapsamına alındığını aktaran Işıkhan, cihazın 12.12.2004 tarihli Resmi Gazete'de SUT kapsamına alındığını ve tıbbi sarf malzemeler listesi içinde geri ödemeye dahil edildiğini açıkladı. Bakan Işıkhan, çocuk endokrinoloji uzmanları tarafından verilen sağlık raporuna istinaden cihazın 3 aylık reçeteyle sözleşmeli medikallerden temin edilebileceğini ve kurum tarafından aylık 3 bin 500 TL ödeme yapıldığını bildirdi. 18 yaş altı hastalarda diyabet takip işlevinin zor olduğunu belirten Işıkhan, tüm yaş gruplarında tedavi ve cihaz ödemelerinin sürdüğünü kaydetti.

"Soruşturma izni önceden verildi"

Bolu, Kartalkaya'daki yangın sonrası Bakanlık personeline soruşturma izni verilmediği iddialarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Işıkhan, soruşturma izninin Danıştay kararından önce verildiğini ve yargı sürecini devam ettiğini söyledi.

Işıkhan, "Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartalkaya'daki yangına ilişkin bakanlığımız yetkileri hakkında 4483 sayılı kanun Kanunun gereği soruşturma izni talep edilmiştir. Kanunun konunun adli yönden değerlendirilmesini teminen Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup eski başkanı hakkında soruşturma izni verdik. Bu izni iddia edildiği gibi Danıştay kararından sonra değil, önceden verdiğimizi ifade etmek istiyorum ve kayıtlara geçmesini istiyorum" diye konuştu.

"İşsizlik son 29 aydır işsizlik oranının tek haneli seviyelerde"

İşsizlikle ilgili olarak ise Işıkhan, iş gücü piyasasında istikrarlı bir birleşme sağlanmaya çalışıldığını belirterek, uygulanan kararlı politikalar sayesinde son 29 aydır işsizlik oranının tek haneli seviyelerde seyrettiğini ifade etti. İşsizlik oranının yüzde 8,6, istihdam oranının yüzde 88,9, iş gücüne katılım oranının ise yüzde 53,5 olduğunu açıkladı. Kadınların iş gücüne katılım oranının 2007'de yüzde 20 iken, bugün %37'ye yükseldiğini belirten Işıkhan, genç işsizlik oranının 2019'da yüzde 27 iken 12 puanlık düşüşle yüzde 14,9'a gerilediğini söyledi.

"Tekstil, hazır giyim ve mobilya sektörlerinde uygulanan teşvik modelinin sürmesi için işsizlik fonundan 48 milyar lira kaynak ayrıldı"

İstihdamın korunması ve üretim kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla 2025 yılında tekstil, hazır giyim ve mobilya sektörlerinde uygulanan teşvik modelinin 2026'da da sürdürülmesi için Meclis'e kanun teklifi sunulduğunu bildiren Işıkhan, işsizlik sigortası fonundan yaklaşık 48 milyar lira kaynak ayrıldığını açıkladı. İşsizlik sigortası fonunun sadece prim ödeyenlere ödeme yapmak için değil, istihdamı koruyan ve artıran tedbirler geliştirmek, iş gücünün niteliklerini yükseltmek ve iş gücü piyasasında araştırmalar yapmak amacıyla kullanıldığını vurgulayan Işıkhan, fon harcamalarının yüzde 61,1'inin doğrudan iş gücü ve işsizlere yönelik olduğunu, yüzde 35,7'sinin istihdamı koruma ve artırma destekleri, yüzde 3,2'sinin ise vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkinliğini sağlamak amacıyla kullanıldığını bildirdi.

Kısa çalışma ödeneğine hak kazanmak için gereken prim gün sayısının son 3 yılda 600 günden 450 güne düşürüldüğünü ve kısa çalışma ödeneği ile işsizlik ödeneği arasında hak sahipliği bariyerinin kaldırıldığını aktaran Işıkhan, böylece kısa çalışma ödeneğinin işçiler bakımından daha kapsayıcı hale geldiğini söyledi. SGK bütçesindeki transferler ve özel hastanelere ödeme iddialarına da yanıt veren Işıkhan, ödemelerin sağlık harcama içindeki payının 2013'te yüzde 15,7 iken 2024 sonunda yüzde 7,07'ye düştüğünü, 2025 yılının ilk 7 ayında ise yüzde 6,78'e gerilediğini açıkladı.

"Risk odaklı denetim faaliyetleri ve rehberlik hizmetleri sayesinde kayıt dışı istihdam oranında kayda değer bir düşüş görüldü"

Işıkhan, "2009 yılına kıyasla bütçeden SGK'ya yapılan transferlerin Gayrisafi Hasıla oranının yıldan yıla azaldığı" yönündeki soruya ise bütçe transferlerinin, SGK'nın kamu adına aracılık ettiği ödemeler ile SGK dışında devletin üstlendiği yükümlülükleri kapsadığını, bunların açık finansmanı, devlet katkısı, emeklilik ve bayram ikramiyeleri, alt sınır aylıkları farkı, ek ödeme, eski vergi iadesi, teşvikler ve ödeme gücü olmayanların sağlık primlerini içerdiğini yanıtını verdi. SGK'ya bildirilen prime esas kazançların, ücret artışları ve kayıtlı istihdamdaki gelişmelerle birlikte son yıllarda önemli ölçüde yükseldiğini vurgulayan Işıkhan, risk odaklı denetim faaliyetleri ve rehberlik hizmetleri sayesinde kayıt dışı istihdam oranında kayda değer bir düşüş görüldüğünü kaydetti.

Bakan, 2002 yılında yüzde 52,14 olan kayıt dışı istihdam oranının 2019'da yüzde 34,52'ye, 2025 ikinci çeyrekte ise yüzde 25,9'a gerilediğini açıkladı. Prime esas kazançların ortalamasının asgari ücrete göre 2019'da yüzde 1,41 iken, 2025 yılı Ağustos ayında 1,73'e yükseldiğini söyledi. Bu durumun, ücret dağılımında yukarı yönlü bir iyileşmeye işaret ettiğini belirtti. Bütçe transferlerinin gayri safi yurt içi hasıla oranının 2002'de yüzde 2,67, 2024'te yüzde 3,14 seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden Işıkhan, 2025 yılı sonunda bu oranın yüzde 3,36 olmasının öngörüldüğünü aktardı.

(SON)