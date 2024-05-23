Üye Girişi
Haberler

2024-YKS Sınavına Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖSYM, 8-9 Haziran'da yapılacak 2024-YKS sınavına giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini ÖSYM'nin internet sitesinden edinebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 8 Haziran'da uygulanacak 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran'da uygulanacak 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Ösym Eğitim Güncel Haberler

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

 Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek

Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek

 Annesinden uzun ekmek istedi, yuvarlak ekmek aldı diye evi terk etti

Annesinden uzun ekmek istedi, yuvarlak ekmek aldı diye evi terk etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title