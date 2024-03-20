2024 Tourism Plus Shanghai Turizm Fuarı Düzenlenecek

SHANGHAİ, 20 Mart (Xinhua) -- 2024 Tourism Plus Shanghai turizm fuarı 26-30 Mart tarihleri arasında düzenlenecek.

Fuarın organizatörü tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre, 600.000 metrekareden büyük bir alanı kaplayan fuar dört ana bölümden oluşacak ve fuarda 100'den fazla forum ve zirve ile 200'ü aşkın etkinlik gerçekleştirilecek. Fuarın 30'dan fazla ülke ve bölgeden 5.000'i aşkın katılımcıyı kendine çekmesi ve 120'den fazla ülke ve bölgeden 400.000'i aşkın ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Organizatör, özellikle Kuşak ve Yol ortak ülkelerinden gelen profesyonel ziyaretçi sayısının kayda değer büyüme kaydettiğini belirtti.