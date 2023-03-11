'2023 İstanbul Nevruzu Deklarasyonu' basın toplantısı ile duyuruldu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bu nevruz yaraları birlikte sarma, enkazı hep birlikte kaldırma ve yeni yaşamı hep birlikte inşa etme yolunda buluşmanın nevruzu olacaktır.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bu nevruz yaraları birlikte sarma, enkazı hep birlikte kaldırma ve yeni yaşamı hep birlikte inşa etme yolunda buluşmanın nevruzu olacaktır." dedi.

Taksim'deki bir otelde düzenlenen basın toplantısında "2023 İstanbul Nevruzu Deklarasyonu" açıklandı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, burada yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle nevruzu şenlik havası yerine yas ve dayanışma ruhuyla kutlayacaklarını söyledi. Nevruzun, yeni yaşamı inşa etmenin sesini yükseltecekleri bir imkan olduğunu düşündüklerini anlatan Sancar, şöyle konuştu:

"Belki halaylar çekmeyeceğiz ama omuz omuza duracağız. Belki şarkılar olmayacak ama umudun, cesaretin ve kararlılığın ışığı olacaktır. Bu nevruz yaraları birlikte sarma, enkazı hep birlikte kaldırma ve yeni yaşamı hep birlikte inşa etme yolunda buluşmanın nevruzu olacaktır. Bu büyük acının ve yıkımın hesabını hep birlikte sormak zorundayız. Sormazsak kayıplarımıza saygısızlık ve geleceğe dair umutsuzluk yaygınlaşacaktır. Yıkımın bir daha asla yaşanmaması için mutlaka hesap soracağız."

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, toplantıda nevruz alanlarının doldurulması çağrısında da bulundu.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Sözcüsü Esengül Demir tarafından okunan ortak deklarasyonda bu yılki nevruzun Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere adandığı kaydedildi.