2022 Los Angeles Otomobil Fuarı Başladı Güncel Haberler LOS ANGELES, 18 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 2022 Los Angeles Otomobil Fuarı'nda bir medya ön izlemesi sırasında ziyaretçiler Porsche marka bir otomobile bakıyor, 17 Kasım 2022. Fuar Cuma gününden 27 Kasım'a kadar halkın ziyaretine açık olacak. LOS ANGELES, 18 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 2022 Los Angeles Otomobil Fuarı'nda bir medya ön izlemesi sırasında ziyaretçiler Porsche marka bir otomobile bakıyor, 17 Kasım 2022. Fuar Cuma gününden 27 Kasım'a kadar halkın ziyaretine açık olacak. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Los Angeles Güncel Haberler

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