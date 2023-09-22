2. Ankara Güzellik Fuarı Başladı. Federasyon Başkanı Bayram Karakaş: "Sektörle Camiayı Buluşturmak Çok Güzel"

Ankara Kuaför, Berber, Estetik, Kozmetik, Güzellik Fuarı başladı. Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu, (TBKGF) Genel Başkanı Bayram Karakaş, “Ankara fuarları özleyen bir şehirdi. Katılım çok güzel, 4 bin metrekare tamamen doldu. Sektörle camiayı buluşturmak çok güzel. Biz hizmet sektörüyüz, teçhizatta yüzde 18 KDV, yüzde 22’de ÖTV var bu da sektörümüze yansıyor. Hizmet sektöründe de KDV’miz yüzde 18’e çıkmasıyla özellikle kuaför ve güzellik salonlarındaki hizmet alanla hizmet veren arasında ciddi anlamda zorluklar yaşıyoruz” dedi.

Ankara Kuaför, Berber, Estetik, Kozmetik, Güzellik Fuarı başladı. Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu, (TBKGF) Genel Başkanı Bayram Karakaş, "Ankara fuarları özleyen bir şehirdi. Katılım çok güzel, 4 bin metrekare tamamen doldu. Sektörle camiayı buluşturmak çok güzel. Biz hizmet sektörüyüz, teçhizatta yüzde 18 KDV, yüzde 22'de ÖTV var bu da sektörümüze yansıyor. Hizmet sektöründe de KDV'miz yüzde 18'e çıkmasıyla özellikle kuaför ve güzellik salonlarındaki hizmet alanla hizmet veren arasında ciddi anlamda zorluklar yaşıyoruz" dedi.

Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde bugün açılan 2. Ankara Kuaför, Berber, Estetik, Kozmetik, Güzellik Fuarı 24 Eylül'e kadar sürecek. İlgi duyan vatandaşların ücretsiz katılabileceği, TBKGF'nin düzenlediği fuar, 3 gün boyunca 10.30-19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Fuarın açılışını, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve TBKGF Genel Başkanı Bayram Karakaş yaptı.

ATO Başkanı Baran, şunları dile getirdi:

"SEKTÖRÜN BİR YILKİ BÜTÜN GELİŞMELERİNİ BURADA GÖRME ŞANSINIZ VAR"

"Fuarların o şehrin ekonomisine o sektörün gelişimine ne kadar katkı sağladığını hepimiz biliyoruz. Sektörün bir yılki bütün gelişmelerini burada görme şansınız var. Esnaf ve tüccarın bir araya gelerek yaptığı etkinliğe hepimiz şahit oluyoruz. Sektörümüz, şehrimiz için de ülkemiz için de kıymetli bir sektör. Sıkıntıları, problemleri var, hepimiz biliyoruz, güzellik salonları var bu işin içinde. Her ne olursa olsun insan sağlığını yakından ilgilendiren sektörlerden bir tanesi. Elimizdeki verilerden bu sektörün her yıl yüzde 10 büyüdüğünü biliyoruz, bu da önemli bir gösterge. Bu kardeşlerimiz pandemide büyük sorunlar yaşadılar bunun farkındayız, ama pandemide yaşanan sıkıntıları lehe çevirmeyi de bildiler. Şimdi bu kardeşlerimiz yerli ürünlerin sayısının artırılması adına bir kooperatif kurdular. Hem güvenli hem de yerli ürünlerin artırmakla ilgili bir gayretin içindeler."

TESK Başkanı Palandöken de şöyle konuştu:

"BU FUARIN 81 İLDE YAYGINLAŞMASI NAÇİZANE TAVSİYEMİZ"

"Kozmetik deyince insanın sadece güzelleşmesi veya bakımı için değil kullanılan ürünlerin kalitesini bu pahalılık yüzünden merdiven altı ticaretinin yoğunlaştığı, rekabetin arttığı bir sektör oldu. Sektörel bazada çok önemli olan güzellik salonlarıyla ilgili de bir çok yasal problemin olduğunu, cihaz kullanmadaki dermatologların yanında sizlere bu işi yaptırmasına rağmen bu aletlerin kullanımında zaman zaman Meclis'teki güçlü lobileri sayesinde doktorların ön plana çıkmasının sağlanması, bu teknik kadronun bilgi, becerisinin bir kenara itilmesiyle de bir haksızlığa uğruyorlar. Konfederasyon olarak bizim işimiz bu sektörün ana meselelerinde yasal düzenlemelerini, bu meselelerin üstesinden gelebilme. Bu fuarın diğer bir özelliği de ikincisi oluşu. Demek ki Ankara'da çok önemli ekonomiye katkısı olacak. Bu yüksek enflasyonun esnaf sanatkar üzerindeki olumsuz etkileri, döviz kurlarındaki aşırı yükseliş, maliyelerdeki girdiler, asgari ücret başta olma üzere bütün sorunlar kullandığınız cihazlar, elektrik doğal gaz gibi sektörü fiyatların yükselmesinden sorumlu tutuyor. Ülkemizde bu güzelliklerin tekrar kazanabilmesi için yeni bir ekonomik model uygulanmasında herkes elini taşın altına koyma zamanı da geldi. ya hep birlikte var olacağız ya hep birlikte yoksullaşacağız. Bu fuarı bu hale getiren, 81 ilde yaygınlaşması bizim naçizane tavsiyelerimiz."

Bayram Karakaş da fuara ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmeyi yaptı:

"SEKTÖRLE CAMİAYI BULUŞTURMAK ÇOK GÜZEL"

"İkincisini gerçekleştirdiğimiz güzellik, kişisel bakım fuarında kuaför, berber ve güzellik salonlarıyla, ekipmanlarıyla 2023-2024 yılının trendlerini sektörle buluşturmak yeni üretilen ürünlerinin, tüm boyasından tırnağına, saçından cilt bakımına, sakalından bıyığına kadar olan tüm teçhizatları burada üreticiyle sektörü buluştururken hizmet alanla hizmet vereni bir araya getirmenin heyecanını yaşıyoruz. Ankara fuarları özleyen bir şehirdi. Katılım çok güzel, 4 bin metrekare tamamen doldu. Sektörle camiayı buluşturmak çok güzel.

"KDV'MİZ YÜZDE 18'E ÇIKMASIYLA ÖZELLİKLE KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARINDAKİ HİZMET ALANLA HİZMET VEREN ARASINDA CİDDİ ANLAMDA ZORLUKLAR YAŞIYORUZ"

Özellikle girdi maliyetlerinin yüksek olmasından kaynaklı... Biz hizmet sektörüyüz, teçhizatta yüzde 18 KDV, yüzde 22'de ÖTV var bu da sektörümüze yansıyor. Hizmet sektöründe de KDV'miz yüzde 18'e çıkmasıyla özellikle kuaför ve güzellik salonlarındaki hizmet alanla hizmet veren arasında ciddi anlamda zorluklar yaşıyoruz. Ekonomik maliyet girdileri ve mali uygulama tablosu hayat bulduğu takdirde Maliye Bakanımız tekraren KDV oranlarını düşürerek sektörümüzün enfes almasını, özellikle de kart kullanan kullanıcıların taksitlendirmede biraz daha rahatlatılırsa biz sektör olarak biraz daha rahat nefes alacağız. Türkiye genelinde AVM'ler dahil haftada bir gün esnaf ve sanatkarımız tatil yapsın diye son sözü söylüyorum."