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Çukurca'da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni Düzenlendi

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzelendi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzelendi.

Kaymakamlık önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Halk Eğitimi Merkezinin çok amaçlı konferans salonunda devam eden programda Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu Müdürü Ramazan Yaşar, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Şiirlerin okunduğu ve gösterilerin sunulduğu program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Törene Kaymakam Mert Kumcu, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale 18 Mart Hakkari Çukurca Güncel Haberler

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