Hakkari'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Programı Düzenlendi

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Yüksekova'da Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ve Yüksekova Fen Lisesi tarafından Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal marşı okundu.

Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın ardından sinevizyon gösterimi sunuldu, şiirler okundu.

Öğrencilerin, Çanakkale Zaferi'nin anlatıldığı tiyatro oyununu sahnelediği programda, Çanakkale ve Yemen türküleri seslendirildi.

Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Nadir Bilbay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, belediye başkan yardımcıları ve kurum amirleri katıldı.

Şemdinli

Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda devam eden programda, öğrenciler tarafından tiyatro gösterisi ve sinevizyon gösterimi sunuldu.

Şiirlerin okunmasıyla son bulan programa Kaymakam Ali Ekber Ateş, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, İlçe Jandarma Komutanı Yücel Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Hadi Güçlü, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.