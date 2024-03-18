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Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Zafer Kutlamaları Gerçekleştirildi

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109'cu yıldönümü nedeniyle Gelibolu'da düzenlenen törenlerde, Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı atışı yapıldı, şehitlerin kabirleri ziyaret edildi ve ödül töreni gerçekleştirildi. Törenlere kaymakam, askeri yetkililer, belediye başkanı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109'cu yıldönümü nedeniyle Gelibolu'da törenler düzenlendi.

Şehitleri anma ve Çanakkale zaferini kutlama törenlerinin ilki 2. Kolordu komutanlığı karargah binası önündeki Atatürk anıtında başladı. Saat 09.00 sularında Gelibolu kaymakamı Bekir Abacı, 2. Kolordu komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve belediye başkanı Mustafa Özacar tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Buradaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile sona erdi.

Günün ikinci töreni ise, Gelibolu şehitliğinde saygı atışı, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi.

Şehitlik defterinin Kaymakam Bekir Abacı tarafından imzalanmasından sonra, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinden sonra şehitlerin kabirleri ziyaret edildi.

Mezarlar Kaymakam Bekir Abacı, 18'ci Mekanize Piyade Tugay komutanı Tuğgeneral Mustafa Öztürk, Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve törene katılanlar tarafından gezilerek karanfil bırakıldı. Toplu fotoğrafın çekilmesi ile buradaki törende sona erdi.

Günün son töreni ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren şiirin okunmasının ardından tiyatral gösteri, koro eşliğinde türküler ve zeybek gösterisi gerçekleştirildi ve ödül töreni ile anma ve kutlamalar sona erdi.

Buradaki törenlere kaymakam Abacı, 18. Mekanize Piyade Tugay komutanı Tuğgeneral Mustafa Öztürk, belediye başkanı Mustafa Özacar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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