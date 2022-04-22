100. yıl futbol turnuvasında kupa ödülleri dağıtıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Keşan Belediyesi, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Keşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Genç Ordu Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen ve öğrencilerin hem spor yapıp hem de birlik ve beraberliklerini kuvvetlendirmesi için düzenlenen turnuvada ödüller; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Çimen ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hakan Çevikel tarafından verildi.

4 kategoride gerçekleştirilen ilkokul ve ortaokullar arası turnuvada 1 ve 2. sınıfların yer aldığı 1. kategoride Aden Koleji, 3 ve 4. sınıfların yer aldığı 2. kategoride Rasim Ergene ilkokulu, 5 ve 6. sınıfların yer aldığı 3. kategoride Yekta Baydar Ortaokulu, 7 ve 8. sınıfların yer aldığı 4. kategoride de Ahmet Yenice Ortaokulu şampiyon oldu.

Birincilik için ter akıtan her takımın gönüllerinde şampiyon olduğunu ifade eden Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Hem gençlerimizi sporu sevdiriyor hem de etkinliklerimiz ile sosyalleştiriyoruz. Katılım sağlayan tüm takımlarımıza, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

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