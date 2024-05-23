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1 Mayıs saldırısı şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

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İstanbul Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldırdıkları belirlenen 27 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Mayıs'ta polislere saldırdığı tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Saraçhane Meydanı'nda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polislere taş ve sopayla saldırdıkları sonradan belirlenerek gözaltına alınan 27 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Mayıs'ta polislere saldırdığı sonradan tespit edilen ve gözaltına alınan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Şüphelilerin, hakimlikteki işlemleri sürüyor.

49 kişi tutuklanmıştı

İstanbul'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışıp polislere saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 38'i tutuklanmıştı. 5 Mayıs'ta söz konusu gösterilere karıştığı belirlenerek gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'inin de tutuklanmasına karar verilmişti.

Polis ekiplerince yapılan çalışmaların ardından 1 Mayıs'ta polislere saldırdığı sonradan tespit edilen 39 zanlı hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "kamu görevlisine mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verilmiş, 27 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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