1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polislere saldıran 64 şüphelinin işlemleri devam ediyor

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldırıda bulunan 64 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, ilk gözaltıların ardından, kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştığı tespit edilen 29 kişiyi daha gözaltına aldı.

Daha önce yapılan operasyonlarda yakalanan 35 kişi ile birlikte toplam 64 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Damacana ile polise saldırdığı anlara ilişkin görüntüleri bulunan ve daha önce Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen eylemde rektörlük binasına kırmızı boya atıp mala zarar verdiği iddiasıyla yargılanan Ayşe Beliz İ'nin de gözaltına alınanlar arasında olduğu belirlendi.

Ayrıca, gözaltındaki birçok şüphelinin "terör örgütü propagandası", "kasten yaralama", "suç ve suçluyu övme" suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.