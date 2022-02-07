Güncel Benzin ve Mazot fiyatları! 7-8 Şubat Salı 2022 Benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi kaç TL?

Geçtiğimiz günlerde yapılan motorin ve benzin zammından sonra vatandaşlar benzine, motorine ve mazota yeni zam gelecek mi araştırıyor. Peki, Benzin, Motorin ve Mazota yeniden zam mı geldi? 7 Şubat Akaryakıta tekrar zam mı gelecek? Yeni zamlar ne kadar oldu? Güncel Benzin fiyatları! 7 Şubat Benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzine en son ne kadar zam yapıldı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 7 Şubat güncel benzin fiyatları kaç TL? Benzinin litresi ne kadar oldu? Mazotun litresi ne kadar?

BENZİNE ZAM MI YAPILDI? (7 ŞUBAT PAZARTESİ 2022)

Son dönemde artan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Perşembe günü LPG otogaza gelen 40 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısından itibaren de motorine 80 kuruş zam geldi. Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıkacak.

Artan petrol fiyatlarıyla birlikte LPG otogaza perşembe günü gelen 40 kuruşluk zammın ardından motorinin litre fiyatına da gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapıldı. Motorine litre başına 80 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "08/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 80 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verdi.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (7 ŞUBAT 2022)

Güncel Benzin Litre Fiyatları:

Benzin fiyatlarında değişiklik yaşanmadı. Geçtiğimiz haftadaki fiyatlar güncelliğini korumaktadır.

Güncel benzin fiyatları Ankara'da ortalama 14,14 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,07 liradan 14,46 liraya, İzmir'de 14,16 liradan 14,55 liraya çıkacak.

İstanbul'da benzinin litresi : 14,46 TL

14,46 TL İzmir'de benzinin litresi : 14,55 TL

14,55 TL Ankara'da benzinin litresi : 14,53 TL

Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıkacak.

İstanbul'da motorinin (mazotun) litresi : 15,42 TL

15,42 TL İzmir'de motorinin (mazotun) litresi : 15,51 TL

15,51 TL Ankara'da motorinin (mazotun) litresi : 15,51 TL

NOT = Son yapılan açıklamaya göre sadece motorine zam yapıldı. Benzin ve LPG fiyatları aynı kaldı.

EPGİS resmi Twitter paylaşımı:

" Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

08/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Motorinde 80 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor.

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