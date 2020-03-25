Gümüşhane Üniversitesinde uzaktan eğitim başladı Gümüşhane Üniversitesi, koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitime başladı.

Gümüşhane Üniversitesi, koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitime başladı.

Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı sarsan ve Türkiye'de de de etkilerini gördükleri koronavirüs salgını dolayısıyla eğitim-öğretime 3 haftalık ara verildiğini anımsattı.

Verilen bu arada öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için üniversitenin uzaktan eğitim sistemiyle öğrenci bilgi sisteminin entegre edildiğini belirten Zeybek, bu sistemde ders veren öğretim elemanları, dersler ve öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine aktarıldığını, böylelikle öğrencilerin etkileşimli ve kısmi etkileşimli olarak derslerini buradan göreceklerini kaydetti.

Zeybek, öğrencilerin kendilerine ait öğrenci numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak dersleri izleyebileceklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Uzaktan eğitim sistemimizin kılavuzu ve tanıtım videoları hem öğrencilerimiz hem de hocalarımız için sayfada paylaşıldı. Sayfamızda paylaşılan ilgili videolar izlendiğinde öğrencilerimizin ve akademik kadromuzun sorunsuz şekilde dersleri işleyebilecekleri kanaatindeyim. Derslerin değerlendirilmesiyle ilgili gelişmelerin duyurusunu sürece bağlı olarak ilerde yapacağız."

Ülke olarak sıkıntılı bir dönemden geçildiğini aktaran Zeybek, "Öğrencilerimizin derslerinden mahrum kalmamaları için başlatılan bu sistemin sıkı takipçisi olacağız. Öğrencilerimize her türlü gelişmeyi ana sayfamız üzerinden takip etmelerini ve derslerini ihmal etmemelerini öneriyor ve kendilerine başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA