Gümüşhacıköy'de haşhaş kapsülü alımları başladı Gümüşhacıköy ilçesinde, Havza Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından, çevre ilçe ve köylerdeki üreticilerden haşhaş kapsülleri alımı başlandı.

Gümüşhacıköy ilçesinde, Havza Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından, çevre ilçe ve köylerdeki üreticilerden haşhaş kapsülleri alımı başlandı.

Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanı Sadık Çolak, yaptığı açıklamada, Gümüşhacıköy ve Hamamözü'nde toplam 60 köyde TMO tarafından haşhaş kapsülü alımı yapılacağını, kapsül alım fiyatının bu yıl 5 lira ile 6 lira arasında olduğunu söyledi.

Haşhaş kapsülü alımlarına 13 Ağustos Perşembe günü itibari ile başladıklarını belirten Çolak, alımların TMO Havza Ajans Amirliği tarafından yapıldığını, Gümüşhacıköy ve Hamamözü merkez ve köylerinden geçen yıl 670 ton haşhaş kapsülü alındığını, olumsuz seyreden iklim koşulları dolayısıyla bu yıl bu rakamın 300 tona düştüğünü kaydetti.

Kaynak: AA