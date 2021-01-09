Gülşehir Belediyesi esnafa kira ve nakit desteği verecek
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Gülşehir Belediyesi esnafa kira ve nakit desteği verecek

09.01.2021 18:07 | Son Güncelleme: 09.01.2021 18:10
Gülşehir Belediyesi esnafa kira ve nakit desteği verecek

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle belediyeye ait iş yerlerinde faaliyet gösteren esnafın kira bedellerinin öteleneceği, ilçedeki kahvehane işletmecilerinin her birine de aylık bin lira hibe desteği sağlanacağı bildirildi.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle belediyeye ait iş yerlerinde faaliyet gösteren esnafın kira bedellerinin öteleneceği, ilçedeki kahvehane işletmecilerinin her birine de aylık bin lira hibe desteği sağlanacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Meclis Toplantısında Kovid-19 ile mücadele sürecinde esnafa destek verilmesine yönelik karar alındığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, belediyeye ait iş yerlerinde faaliyet gösteren esnafın, ocak, şubat ve mart ayı kira bedellerinin sonraki aylara ötelendiğini, üç ay boyunca kahvehane işletmecilerine de aylık bin lira destek sağlayacaklarını belirtti.

Belediye olarak geçen yıl da esnafa benzer destekler verdiklerini kaydeden Çiftçi, "Felsefemiz insanı yaşat ki devlet yaşasın. Esnafımız yaşasın ki belediyemiz yaşasın. Tedbirler nedeniyle kapalı olan kahvehane işletmelerine aylık bin lira nakdi yardım yapacağız. Yine aynı şekilde belediye kiracılarının da üç ay boyunca kiralarını erteleyeceğiz. Mevut kiracılarımıza kira zammı da yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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