Gülben Ergen'in morali çok bozuk! İşte nedeni...
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Gülben Ergen'in morali çok bozuk! İşte nedeni...

Gülben Ergen'in morali çok bozuk! İşte nedeni...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son bir haftada tüm dünyada sert düşüş yaşayıp hızla değer kaybeden kripto para yatırımlarından zarar ettiğini açıklayan sanatçı Gülben Ergen, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Ergen, moralinin bozuk olduğunu ifade etti. İşte ünlü şarkıcının açıklamaları...

Diş kontrolü için geldiği Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Gülben Ergen, son dönemde aşı karşıtı olanları eleştirip, kendisinden aşı tercih hakkı görmediğini anlatıp "İlk defa Nişantaşı'na geldim, diş doktoruma uğrayacağım. Hayat devam ediyor, İstanbul kırmızı alarm artık geçen seneden daha kötü durumdayız. Aşı olmamak gibi lüksleri var insanların, aşı seçebiliyorlar. Ben de aşı sırası bana gelsin diye bekliyorum. İlk defa bu kadar 55 yaşımda olmak istememiştim. Tabii gideceğim aşıya hiç sormayacağım tercih hakkı görmüyorum kendimde" diye konuştu.

Son dönemde yatırım yaptığı kripto paradan zarar etmesinin hatırlatılması sonrası "Düştü çok moralim bozuk, sormayın" diyen Gülben Ergen, "Gitti giden. Yok canım küçük küçük kayıplar. İlle bir şey yatırım diye yapılmaz, zaten kazanmadığımız bir dönemdeyiz neyin yatırımını yapacağız. Bunun dünyalı bir hareket olduğunu görmek çok önemli" sözlerini kullandı.

Şarkıcı, kripto paranın güvenli yatırım olarak görülmediği iddialarıyla ilgili sorular üzerine ise "Ben öyle bir para kazanmıyorum, öyle bir yatırım yapacak gücüm de yok, zaten bir senedir çalışmıyoruz ama dünya buraya göz kırpıyorsa, Elon Musk da boşuna konuşmuyor bir şekilde bu yürüyecek. Burayla kumar oynanmaz, ben ne borsadan ne kumardan anlamam. Bir yatırımsa ve dünya bundan bahsediyorsa bunu tanımak ve bilmek lazım. Yatırımım yok size öyle geliyor" şeklinde konuştu.

Gülben Ergen, basın mensuplarıyla öz çekim yaptığı sırada kendisiyle özdeşleşen 'Unutmayın ki bana bir şey olmaz" sözünü tekrarlayıp bu kez 'Ama bitcoine olur" diyerek, espri yaptı.

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Kaynak: Snob Magazin

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