Gül: "(Kadına yönelik şiddet) Israrlı takip ve taciz edenlerle ilgili yeri geldiğinde tutuklama imkanını getirecek bir düzenleme yapılacak."
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Gül: "(Kadına yönelik şiddet) Israrlı takip ve taciz edenlerle ilgili yeri geldiğinde tutuklama imkanını getirecek bir düzenleme yapılacak."

03.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:16
Gül:

Gül: "(Kadına yönelik şiddet) Israrlı takip ve taciz edenlerle ilgili yeri geldiğinde tutuklama imkanını getirecek bir düzenleme yapılacak.

Gül: "(Kadına yönelik şiddet) Israrlı takip ve taciz edenlerle ilgili yeri geldiğinde tutuklama imkanını getirecek bir düzenleme yapılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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