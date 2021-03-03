Gül: "(Kadına yönelik şiddet) Israrlı takip ve taciz edenlerle ilgili yeri geldiğinde tutuklama imkanını getirecek bir düzenleme yapılacak."
03.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:16
Gül: "(Kadına yönelik şiddet) Israrlı takip ve taciz edenlerle ilgili yeri geldiğinde tutuklama imkanını getirecek bir düzenleme yapılacak.
Gül: "(Kadına yönelik şiddet) Israrlı takip ve taciz edenlerle ilgili yeri geldiğinde tutuklama imkanını getirecek bir düzenleme yapılacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan