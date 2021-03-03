Gül: "(Kadına yönelik şiddet) Israrlı takip ve taciz edenlerle ilgili yeri geldiğinde tutuklama imkanını getirecek bir düzenleme yapılacak."

Gül: "(Kadına yönelik şiddet) Israrlı takip ve taciz edenlerle ilgili yeri geldiğinde tutuklama imkanını getirecek bir düzenleme yapılacak.