Güdül'de vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı
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Güdül'de vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

21.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:34
Güdül'de vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

Güdül Belediyesi, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü" dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz 4 bin fidan dağıttı.

Güdül Belediyesi, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü" dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz 4 bin fidan dağıttı.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçe merkezinde halka sedir, karaçam, servi ve ceviz fidanı dağıttıklarını söyledi.

Yalnızca Dünya Ormancılık Günü'nde fidan dağıtmadıklarını belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"Birçok zamanda, fidan dikimi mevsimlerinde halka yüzlerce, hatta binlerce fidan dağıttık. Bu fidanlarımız toprakla buluştu. Hatta bir köyümüzde dut fidanı dağıttık ve dutu geliştirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde de fidan dağıtımımız sürecek. Bize fidan desteği sağlayan Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğüne de teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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