GTA Online, yaz güncellemesinin başarısını kutlamak için tüm oyunculara 250 bin dolar veriyor!

Rockstar Games, GTA Online için yakın zamanda yayınladığı Los Santos Tuners güncellemesinin başarısını kutlamak için tüm oyuncuları 250 bin dolar oyun içi nakit para ile ödüllendiriyor!

Rockstar Games, Grand Theft Auto V'nin Los Santos Tuners güncellemesindeki başarısını kutlamak için tüm oyuncularına 250 bin dolar oyun içi para veriyor.

Los Santos Tuners güncellemesi, Cypress Flats'te LS Car Meet adlı yeni bir sosyal alanla başlayan çok yönlü bir güncelleme oldu. Güncelleme ile oyuncular her seviyede ödüllerle yeni bir "İtibar" ilerlemesinin kilidini açabilir, çevrimiçi yarışlar için "Test Pisti"ne ve yüksek kaliteli arabaları deneyebildi "Test Sürüşleri"ne erişebildi.

Rockstar Games Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, Los Santos Tuners güncellemesi için geçmişteki diğer tüm güncellemelerden daha fazla oyuncuyu GTA Online ile buluşturduğunu ortaya koyuyor. Rockstar, bu desteğin bir göstergesi olarak 23 Temmuz'da her oyuncunun hesabına 250 bin dolar oyun içi nakit para yatırdı.

LOS SANTOS TUNERS GÜNCELLEMESİ OYUNCULARI MEMNUN ETTİ

Los Santos Tuners sadece oyuncu sayısı açısından da başarılı olmadı. Oyuncular en son içerik detaylarından inanılmaz derecede memnun görünüyor, hatta bazıarı son yıllardaki en iyi Grand Theft Auto Online güncellemesi olarak adlandırıyor.