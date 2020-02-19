GSO'nun meclis toplantısı yapıldı

19.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:20

Gaziantep Sanayi Odasının (GSO) şubat ayı meclis toplantısı yapıldı.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şubat ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve danışma kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda Gaziantep'in üretim ve ihracat rakamlarına ilişkin bilgiler verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile GSO tarafından yapımı devam eden Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) Projesi'nin bu yıl içerisinde faaliyete geçeceğini kaydeden Ünverdi, "Bu proje ile Gaziantep sanayisinin yalın üretim, dijital dönüşüm ve sanayi 4.0 geçişini sağlamış olacağız. Burada verimlilik, üretim konusunda eğitimler verilecek. İnşallah bu çalışmalarla daha hızlı mesafe kat edeceğiz." açıklamasında bulundu.

GSO ile Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) iş birliğiyle "Saha İstanbul İşbirliği Çalıştayı" yapıldığını hatırlatan Adnan Ünverdi, "Bunun sonucunda odamızda, SAHA İstanbul İrtibat Ofisi kuruluyor. Burada SAHA İstanbul'un bir temsilcisi olacak. İstanbullu sanayicilerin Gaziantep'te savunma sanayi veya metal sanayinde yaptırabilecekleri ürünleri buraya yönlendirecekler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA