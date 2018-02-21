Gso Meclis Toplantısı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu, yılın ilk iki ayında üretim, istihdam ve ihracat rakamlarının olumlu seyir izlediğini söyledi.

GSO Şubat Ayı Meclis Toplantısının açılışında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatının başarıya ulaşmasını temenni ederek sözlerine başlayan Topçuoğlu, meclis üyelerini operasyonda şehit olan askerler için Fatiha okumaya davet etti. Onursal Başkan Abdulkadir Konukoğlu ve danışma kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda, sanayici ve ihracatçıların katıldıkları fuarlarda Gaziantep'in gücünü gösterdiklerini belirtti. Topçuoğlu, "Ocak ayında Almanya'daki halı fuarı, Dubai'deki gıda fuarı ve geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te gerçekleştirilen Penye ve Konfeksiyon Fuarı'nda sanayicilerimiz ağırlıklarını hissettirdi" dedi. Gaziantep'in sanayisi, ihracatı ve gastronomisinin yanında sporda da başarılı sonuçlar aldığına dikkat çeken Topçuoğlu, "Gaziantep Polis Gücü Hokey Takımı Prag'da Avrupa Şampiyonu oldu. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz de son haftalarda başarılı sonuçlar alıyor. İnşallah hedefimiz olan Süper Lig'e çıkacağız. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Allah güvenlik görevlilerimizi muzaffer kılsın"

Sözlerine Zeytin Dalı harekatında şehit olanları rahmetle anarak başlayan yönetim kurulu başkanı Adil Sani Konukoğlu ise ülkenin genç-yaşlı demeden birlik ve beraberlik içerisinde tek yürek olduğuna vurgu yaptı. Konukoğlu, "Allah güvenlik görevlilerimize güç versin. Onları muzaffer kılsın" temennisinde bulundu.

GSO seçimlerinin 3 Nisan 2018 tarihinde yapılacağını anlatan Konukoğlu, "GSO üyelerinin, Gaziantep sanayisini 2023 hedeflerine taşıyacak arkadaşlarını seçmekle kalmayıp, kol kola, yürek yüreğe kenetleneceklerinden şüphem yoktur" ifadelerine yer verdi.

OSB'lerde elektrik kullanımı

Konukoğlu, 1 Nisan itibari ile yıllık 50 milyon kilovatsaat üzerinde enerji kullanan tüketicilerin ayrı bir tarife ile fiyatlandırılacağını belirtti. Yürürlüğe girecek uygulama ile bu koşullarda bu firmaların ve 50 milyon kilovatsaat'den fazla tüketim yapan OSB'lerinin enerji fiyatları yeni tarife ile yüzde 22 oranında zamlanacağını işaret eden Konukoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bundan sonra Organize Sanayi Bölgesi içerisinde enerji kullanan firmalarla, organize sanayi dışındaki rakipleri arasında yüzde 12 oranında bir fark oluşacaktır. Bu konuda ivedikle gerekli çalışmaların yapılıp bu haksız rekabetin ortadan kaldırılması gerekir".

"GSO-MEM'de muhasebe eğitimi verilecek"

GSO-MEM'de (Mesleki Eğitim Merkezi) mesleki eğitimlerin hız kesmeden devam ettiğini anlatan Konukoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Eğitimler çerçevesinde ve imzalanan protokol doğrultusunda 1,000 kişiye mesleki eğitim verilecek. Eğitim verilen personelin istihdamında personelin 6 ay boyunca maaşının yarısı GSO Projesi tarafından karşılanacak. Suriye vatandaşlarının istihdamında ise maaşının yarısına ilaveten çalışma izinleri için ödenecek ücretler de proje tarafından karşılanacak.

GSO-MEM'de bizden en çok talep edilen bölüm muhasebe eğitimi. Bu alanda bizden sürekli personel isteniyor. Bu konu ile ilgili çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki günlerde 40 kişiye muhasebe eğitimi verilecek. Eğitim alanlar istihdam edildiğinde sanayicilerimiz gördükleri eksikleri bize iletirlerse, eğitim programımızı buna göre güncelleriz. GSO olarak meslek okullarına ve mesleki eğitimlere önem veriyoruz."

Konukoğlu, 14-17 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen PENTEX Fuarı'nın açılışına katılımlarından dolayı Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e teşekkür ederek, "Sayın Başbakan Yardımcımız açılışımızı onurlandırmakla kalmadı, fuardaki bütün stantları ziyaret etti" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, GSO ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ile birlikte yürütülen Kadın Girişimci Destek Merkezi projesinin protokolünü imzaladıklarını anımsatan Konukoğlu, merkezin 6 Mart 2018'de ihalesinin yapılacağını ve hızlı bir şekilde kadın girişimcilerin hizmetine sunulacağını müjdeledi.

Gaziantep Ekonomisi

Meclis üyelerine Gaziantep ekonomisine ilişkin bilgiler veren Konukoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"2018 Ocak ayı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 6,2 oranında artış gösterdi. 2014 yılından sonra en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdik. Gaziantep, 522 milyon dolarlık ihracatla, en fazla ihracat yapan iller arasında altıncı sıradaki yerini korudu. İhracatın ithalatı karşılama oranına baktığımızda yüzde 125 oranında karşılama oranı ile Türkiye genelinde beşinci sırada yer alıyoruz. İhracatta tekstil ve hammaddelerinde yüzde 17,7 ve halıda yüzde 12,5 artış oldu.

Sigortalı çalışanların sayısında artış var. SGK kayıtlarına göre 2017 Ocak ayından 2018 Ocak ayına kadar olan dönemde yüzde 29,2 oranında artış gerçekleşti. Bu konuda tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Ocak ayında organize sanayi bölgesindeki elektrik tüketimi, 2017 Ocak ayına göre yüzde 9,6 oranında arttı. Bu rakamlarda görüyoruz ki Gaziantep üstüne düşenden fazlasını yapıyor." - GAZİANTEP