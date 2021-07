GSO'da gündem değerlendirme toplantısı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ile İl Yönetimi, Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, AK Parti İl Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu Üyeleri ile GSO Yönetim Kurulu Üyeleri katılırken, ülke ve kent gündemi, ekonomi ve Gaziantep sanayisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

"Gaziantep, Türkiye'nin geleceğine büyük katkıda bulunuyor"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Milletvekili Nejat Koçer, sanayi şehri Gaziantep'in üretimi, istihdamı ve ihracatı ile hiçbir şehirle mukayese edilemeyecek kadar önemli karakteristik özelliklere sahip olduğunu ve bununla gurur duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin ekonomik kalkınma sürecine en fazla katkıda bulunan illerin başında Gaziantep'in geldiğini ifade eden Koçer, "Gaziantep Sanayi Odası'nda daha önce başkanlık yapmış, şimdi de Gaziantep'in Milletvekili olma onurunu taşıyan bir kişi olarak Gaziantep Sanayi Odamızı ve bu şehrin tüm sanayicilerini saygıyla selamlıyorum. Ürettikleri, ihraç ettikleri her ürün Türkiye'nin geleceğine ve yükselişine büyük katkıda bulunuyor. Koronavirüs salgınına rağmen şehrimizde artırılan istihdam takdire şayan bir durumdur. Üreten, ihracat yapan ve Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunan tüm Gaziantepli sanayicilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu büyüme ve üretim değişerek ve dönüşerek devam edecektir. Bu çalışmaların içerisinde Gaziantep Sanayi Odamızın her zaman yanında olduk, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Zamanı geldiğinde sığınmacılar kendi ülkelerine dönecekler"

Gaziantepli firmalarda çalışan geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili de konuşan Milletvekili Koçer, "Gaziantep'te özellikle sığınmacıların oluşturduğu iş gücü son günlerde çok fazla gündeme gelmeye başladı. Sığınmacıların genel durumunu sadece iş gücü üzerinden devam ettirmemiz mümkün değil. Vakti ve zamanı geldiğinde sığınmacılar kendi ülkelerine döneceklerdir. Başından buyana da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da bu şekilde ifade edilmiştir. Gaziantep, değişen durumlara göre kendi rekabet gücünü her zaman yükseltmeyi başarmıştır. Üretimi, artan istihdamı ile gelecekte de her koşulda ve her şartta kendini yenileyecek ve geleceğe taşıyacaktır. Bizler de sanayicilerimizin yanındayız. Misafirperverlikleri için Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanımız Sayın Adil Sani Konukoğlu'na, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adnan Ünverdi'ye ve tüm Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Gaziantepli sanayiciler olarak ülkemizin geleeği için çalışmaya devam edeceğiz"

Gaziantep'in sanayisi ve ihracatı ile lider şehirlerden biri olduğunu ifade eden GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, kent sanayicilerinin yalnızda Gaziantep'e değil tüm Türkiye'ye sahip çıktıklarını belirtti.

Pandemi döneminin olumsuz şartlarına rağmen üretmeye ve ihraç etmeye devam eden Gaziantep'in bu yıl 9 milyar dolarlık ihracat rakamını hedeflediğini kaydeden Konukoğlu "Şehrimizin, sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın ekonomideki başarısını artırarak devam ettireceğine yürekten inanıyorum. Bunun yanında esnaflarımızın yaşadığı sorunlara değinmekte fayda görüyorum. Onların sorunlarını çözmek adına yapılan çalışmaların devam ettirilmesi gerekiyor. Çünkü esnafımız ayakta durursa bizler de ayakta dururuz. Şehrimizde el ele vererek hep birlikte yaptığımız çalışmaların neticesinde 2020 yılında 60 bin sigortalı ilave işçi istihdamını sağladık. Bu, Gaziantep için çok önemli bir başarıdır. Gaziantepli sanayiciler olarak bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da ülkemizin geleceği için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Bugün bizleri ziyaret ederek sorunlarımızı ve taleplerimizi dinleyen ve kendilerine ilettiğimiz her konuda yanımızda olan Milletvekilimiz Sayın Nejat Koçer'e ve nazik ziyaretlerinden ötürü AK Parti İl Başkanı Sayın Mehmet Eyup Özkeçeci ile yönetimine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep sanayisinin geçmişten günümüze başarısını tüm dünya tanıyor"

Sürdürülebilir bir ekonomi için sanayicilerin ve iş dünyasının yaşadığı sorunlara dikkate alınarak beklentilerin karşılanmasının çok önemli olduğunun altını çizen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, Gaziantep sanayisini daha da geliştirmek ve hedeflenen noktalara taşımak için birlikte hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Sanayicilerin ve ihracatçıların ortaya koydukları başarıları devam ettirebilmeleri için yaşadıkları sorunların çözülmesi gerektiğini kaydeden Ünverdi, şunları dile getirdi:

"Sanayicilerimizin yaşadığı sorunların başında hammadde ve lojistik konuları gerekiyor. Bu sorunlar maalesef sanayicilerimizin üzerinde yük olmaya başladı. Ayrıca hem şehrimizin hem de ülkemizin ihracatı için bir diğer önemli bir konu da Yeşil Mutabakat konusudur. Biz Gaziantep Sanayi Odası olarak Yeşil Mutabakat konusu ile ilgili bir birim kurduk ve çalışmalarımıza başladık. Bu konuda kamunun teşviklerle sanayicilerimizin yanında olmasında fayda görüyorum. Aksi takdirde ilerleyen yıllarda ihracatta önemli sorunlar yaşayabiliriz. Şehrimiz sanayisi ve ihracatı, ülkemizin büyümesi noktasında önemli bir rol oynuyor. İSO 1000'e toplam 67 firmamızın girmiş olması bunun en açık örneğidir. Son dönemde sanayimizle ilgili gündeme getirilen Suriyeliler konusunun da kimseye bir fayda sağlamayacağı kanaatindeyim. Sanayimiz, firmalarımız ve çalışanlarımız ile ilgili istatistikler ortadadır. Şehrimiz sanayisinin geçmişteki başarısını da bugünkü başarısını da sadece ülkemiz değil tüm dünya zaten çok iyi tanıyor ve biliyor. Bizim bugün yapmamız gereken gençlerimize yoğunlaşmak ve enerjimizi gençlerimizi yetiştirmek için harcamaktır. Gençlerimizi ne kadar çok eğitirsek, kendilerinin nitelik kazanmaları için ne kadar çok emek verirsek o derece kalkınır ve hedeflerimize ulaşırız. Odamızı ziyaret eden, iş dünyamızın ve sanayicilerimizin taleplerine her zaman duyarlı olan, sorunlarımızın çözümü noktasında her daim bizlerle birlikte hareket eden Milletvekilimiz Sayın Nejat Koçer'e, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Sayın Mehmet Eyup Özkeçeci'ye ve AK Parti İl Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum." - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı