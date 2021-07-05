Grup Yürüyüş'ten Başbağlar eseri

HABER

SON DAKİKA

MAGAZİN

SPOR

EKONOMİ

İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Grup Yürüyüş'ten Başbağlar eseri

Grup Yürüyüş'ten Başbağlar eseri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ezgi ve marşlarıyla tanınan müzik grubu Grup Yürüyüş, Başbağlar Katliamının yıldönümünde Mesut Çakmak'ın eseri Başbağlar'ı yeniden seslendirdi.

Ezgi ve marşlarıyla tanınan müzik grubu Grup Yürüyüş, Başbağlar Katliamının yıldönümünde Mesut Çakmak'ın eseri Başbağlar'ı yeniden seslendirdi.

5 Temmuz 1993 yılında Erzincan Kemaliye'nin Başbağlra köyünde gerçekleştirilen katliamın yıldönümünde dijital mecralarda yayınlanan eser için YouTube üzerinden bir de klip yayınlandı.

Grup Yürüyüş'ün yeniden yorumladığı eserleri nsözleri Yaşar Metin Aksoy ve bestesi Mesut Çakmak'a ait iken yeni düzenlemede İsmail Ergenler'in imzası yer aldı.

Grup Üyesi Mehmet Ali Aslan, "O dönemde Mesut Çakmak abimiz tarafından yakılmıştı bu ağıt. On yıllar da geçse Başbağlar'ın acısını hala yüreklerimizde hissettiğimizi ifade edebilmek amacıyla ve elbette ki katledilen canlarımıza rahmet duası niyetine yeniden yorumlamak nasip oldu bize" ifadelerini kullandı.

Aslan, "Bu imkanı sundukları için eserin sözlerini kaleme alan Yaşar Metin Aksoy ve bestecisi Mesut Çakmak'a teşekkür ediyoruz. Yolumuz bir gün Başbağlar'a düşer belki. O zaman yiten canlarımızın mezarları başında da dua ederiz inşallah" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yıllarca bir servetin üzerinde yaşadılar! Apartmanlarının altından resmen tarih fışkırdı
Yıllarca bir servetin üzerinde yaşadılar! Apartmanlarının altından resmen tarih fışkırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ersin Tatar Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Şevval Şahin Çağla Altunkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Aziz Yıldırım Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Grup Yürüyüş'ten Başbağlar eseri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 16:10:51. #1.15#

title