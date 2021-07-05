Grup Yürüyüş'ten Başbağlar eseri

Ezgi ve marşlarıyla tanınan müzik grubu Grup Yürüyüş, Başbağlar Katliamının yıldönümünde Mesut Çakmak'ın eseri Başbağlar'ı yeniden seslendirdi.

Ezgi ve marşlarıyla tanınan müzik grubu Grup Yürüyüş, Başbağlar Katliamının yıldönümünde Mesut Çakmak'ın eseri Başbağlar'ı yeniden seslendirdi.

5 Temmuz 1993 yılında Erzincan Kemaliye'nin Başbağlra köyünde gerçekleştirilen katliamın yıldönümünde dijital mecralarda yayınlanan eser için YouTube üzerinden bir de klip yayınlandı.

Grup Yürüyüş'ün yeniden yorumladığı eserleri nsözleri Yaşar Metin Aksoy ve bestesi Mesut Çakmak'a ait iken yeni düzenlemede İsmail Ergenler'in imzası yer aldı.

Grup Üyesi Mehmet Ali Aslan, "O dönemde Mesut Çakmak abimiz tarafından yakılmıştı bu ağıt. On yıllar da geçse Başbağlar'ın acısını hala yüreklerimizde hissettiğimizi ifade edebilmek amacıyla ve elbette ki katledilen canlarımıza rahmet duası niyetine yeniden yorumlamak nasip oldu bize" ifadelerini kullandı.

Aslan, "Bu imkanı sundukları için eserin sözlerini kaleme alan Yaşar Metin Aksoy ve bestecisi Mesut Çakmak'a teşekkür ediyoruz. Yolumuz bir gün Başbağlar'a düşer belki. O zaman yiten canlarımızın mezarları başında da dua ederiz inşallah" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı