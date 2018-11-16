Grup Disiplin Kurulu'ndan, CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'a Ret

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Disiplin Kurulu Ardahan milletvekili Öztürk Ylmaz'ın itirazını reddetti.

TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu Ardahan milletvekili Yılmaz'ın 'tedbir kararı' ile ilgili itiraz başvurusunu görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, Yılmaz'ın itiraz başvurusunun reddine ve tedbir kararının devamı yönünde karar alındığı belirtildi. - ANKARA