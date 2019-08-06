Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

06.08.2019 23:42

Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak operasyonunda gri kategorideki "Harun" kod adlı Miktad Örde adlı terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Yüksekova kırsalında bugün akşam saatlerinde, jandarma, emniyet ve MİT tarafından ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 300 bin lira ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan sözde Yüksekova YPS-halkla ilişkiler sorumlusu "Harun" kod adlı Miktad Örde etkisiz hale getirildi.

Operasyonda ayrıca, terörist Örde'ye yardım ve yataklık eden bir şüpheli de yakalandı.

Kaynak: AA