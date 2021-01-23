Göztepe, Nijeryalı futbolcu Anderson Esiti'yi sezon sonuna kadar kiraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Göztepe, Nijeryalı futbolcu Anderson Esiti'yi sezon sonuna kadar kiraladı

23.01.2021 21:27 | Son Güncelleme: 23.01.2021 21:30
Göztepe, Nijeryalı futbolcu Anderson Esiti'yi sezon sonuna kadar kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Yunanistan'ın PAOK takımından Nijeryalı futbolcu Anderson Esiti ile kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Yunanistan'ın PAOK takımından Nijeryalı futbolcu Anderson Esiti ile kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1994 doğumlu orta saha oyuncusu Esiti'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiği belirtildi.

Portekiz temsilcisi Leixoes'te profesyonel olan Esiti, aynı ülkede Estoril'de forma giydikten sonra Belçika'da Gent ve Yunanistan'da PAOK takımlarında mücadele etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Engin Altay Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Demet Özdemir Seren Serengil Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Ali Şansalan Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Cinayet Ak Parti Otomobil Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe, Nijeryalı futbolcu Anderson Esiti'yi sezon sonuna kadar kiraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 21:31:35. #1.15#
title