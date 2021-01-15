Göztepe, Konyaspor maçına hazır
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Göztepe, Konyaspor maçına hazır

15.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:30
Göztepe, Konyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 19. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 19. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde kulüp antrenörleri yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra yarınki karşılaşmanın taktiği üzerinde durdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 1 oyuncunun katılmadığı idmanda, tedavisi süren Alpaslan Öztürk takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip hava yoluyla Konya'ya gidecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak İttifak Holding Konyaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Fırat Aydınus görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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