Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayyıdan

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, engellilerin fırsat verildiği zaman ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceğini, bunu da ispatladıklarını söyledi.



Federasyon tarafından düzenlenen Görme Engelliler B2-B3 Futsal 1. Lig ikinci devre müsabakaları Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen açılış töreniyle başladı.



Başkan Hasan Sayyıdan, Sakarya Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, futbol, futsal, satranç ve yüzmenin de aralarında bulunduğu 8 branşta faaliyet gösterdiklerini bildirdi.



Organizasyonda ilk devre müsabakalarını Manavgat'ta yaptıklarını hatırlatan Sayyıdan, geçen yıl Türkiye'ye takım sporlarında altın madalya getiren bir federasyon olduklarını belirtti.



Sporculara karşılaşmalarda başarılar dileyen Sayyıdan, "Biz engelliler, fırsat verildiği zaman ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizi biliyoruz ve bunu da ispatladık. Amacımız, biz olmayı becermek ve biz gibi davranmak. Bunun en güzel örneklerinden birini de şu an yaşıyoruz. İnanıyorum ki güzellikle, hoşgörüyle, sevinçle başladığımız bu alan mutlulukla ve başarıyla sona erecektir." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından ilk karşılaşma Ankara Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ile Mersin Görme Engelliler Spor Kulübü arasında oynandı.



Müsabakalar 22 Kasım'da sona erecek.