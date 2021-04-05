GAZİANTEP - Görme engelli milli atlet Hakan Cira'nın hedefi olimpiyatta Türk bayrağını dalgalandırmak

Görme engelli milli atlet Hakan Cira, katılma hakkı kazandığı 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanarak, Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

Görme engelli milli atlet Hakan Cira, katılma hakkı kazandığı 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanarak, Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

Sağlık sorununun ardından 2013 yılında görme yetisinin yaklaşık yüzde 60'ını kaybeden Cira, yaşadığı psikolojik sorunları aşmak amacıyla 2014'te spora yöneldi. Bir süre sonra atletizme yoğunlaşan Cira, 2015'te Denizli'de düzenlenen Görme Engelli Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda kazandığı birincilikle milli takıma seçildi.

Katıldığı kamplarda sıkı çalışan Cira, 2016'da İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda 400 metrede üçüncü, 2017'de Azerbaycan'daki 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda 4×100 metre bayrak yarışında ikinci, 2018'de Almanya'daki Para Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede ikinci ve 400 metrede üçüncü olarak, kariyerinde önemli başarılara imza attı.

Şubat 2021'de Dubai'de gerçekleştirilen 2021 World Para Athletichs Gran Prix 400 metre yarışında kota barajını aşarak, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Cira, olimpiyatta madalya kazanmayı hedefliyor.

Bursa Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu olan Hakan Cira, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporla psikolojinin düzeldiğini ifade ederek, "Atletizmde başarılar elde etmeye başladım ve olimpiyat seviyelerine kadar geldim. Engelli bireyler evde oturmasın. Biz yapabiliyorsak hepsi yapabilir. Kendime güvendim ve bu seviyelere geldim." dedi.

"Olimpiyatta inşallah madalya getireceğim"

2016'daki Avrupa Şampiyonası'nda olimpiyat kotasını 3 saliseyle kaçırdığını anımsatan Cira, şöyle devam etti:

"Sonra hedefimi koydum. Ardından kendime 'Ben bir olimpiyat göreceğim ve ülkeme madalyayı getireceğim.' dedim. Çalışmalarıma bu yönde başladım. Hedefim bir Avrupa ve dünya değil, gözümü olimpiyata diktim. O yüzden hazırlıklarımı 2016'dan bu yana sürdürüyorum. Hırslı bir şekilde ve iyi bir şekilde çalıştım. Tabii emeğimizin karşılığını da almaya başladık. Dubai'deki olimpiyat barajını geçtim. Güzel bir dereceyle dünya sıralamasında şu an 7. sıradayım."

Cira, haziran ayında yapılması planlanan Avrupa Şampiyonası'nda dünya sıralamasında 4. sıraya yükselmeyi planladığına işaret ederek, madalya hedefiyle antrenmanlarına yoğun tempoda devam ettiğini dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle 2020 yılını boş geçirdiklerini anlatan Cira, "Ülkemi Dubai'deki kotamla T13 kategorisi 400 metrede olimpiyatta temsil edeceğim. Olimpiyatta inşallah madalya getireceğim. Olimpiyat bir atletin görebileceği en zirve noktadır. İnşallah olimpiyat madalyası alacağım, Türk bayrağını göndere çekeceğim ve İstiklal Marşı'nı o atmosferde okutacağım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir