Görgü tanığı kampçı, kadın polis memurunun öldüğü geceyi anlattı Görgü tanığı kampçı, kadın polis memurunun öldüğü geceyi anlattı Bölgede kamp yapan ve olaya şahit olan Hüseyin Ilgın: "Gece bir şahıs denizden çıkarak'İmdat' diye bağırdı " Şahsın yanındaki karısıymış sonradan öğrendik, kadını denizden dışarı çıkardılar fakat ölmüştü" " Yaklaşık 100 metre...

Görgü tanığı kampçı, kadın polis memurunun öldüğü geceyi anlattı

Bölgede kamp yapan ve olaya şahit olan Hüseyin Ilgın:

"Gece bir şahıs denizden çıkarak'İmdat' diye bağırdı

" Şahsın yanındaki karısıymış sonradan öğrendik, kadını denizden dışarı çıkardılar fakat ölmüştü"

" Yaklaşık 100 metre kadar açıktaydı"

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde evliliklerinin 10. yıl dönümünde denizde ölü bulunan kadın polis memurunun sudan çıkartma çalışmalarına katılan kampçı Hüseyin Ilgın, "Kıyıya gelen şahıs 'imdat'diye bağırdı. Eşini iki genç sudan çıkardı ama ölüydü" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polis memuru 30 yaşındaki Özgül Özdoğan, tatil için eşi ve çocuğuyla Kemer ilçesi Beldibi Mahallesinde, evliliklerinin 10. yıl dönümü gecesi girdiği denizde cansız bedeni bulundu. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından 1 çocuk annesi polisin, cenazesi ailesi ve eşi Seyit Özdoğan tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Karabük'e götürüldü.

"100 metre açıktaydı"

Olay gecesi bölgede kamp yapan Hüseyin Ilgın, ise yaşananları anlattı.

Bölgede kamp yapan Hüseyin Ilgın, dün akşam geç saatlerde denizden'imdat' sesinin geldiğini anlatarak, " Ne olduğunu bilemedik. Projektör ve ışıklar yandı. Karanlıkta bir adam gördük, iki genç hemen suya atladı. Şahsın yanındaki karısıymış sonradan öğrendik. Kadını denizden dışarı çıkardılar fakat ölmüştü. Nefes kontrolü yaptık, çok su yutmuştu, ağzından köpükler çıkıyordu. Denizden çıkarıldığı zaman ölüydü. Yanındaki eşiydi, birlikte yüzüyorlarmış. 500 metre kadar ileride yüzüyorlarmış. 3 yaşındaki çocukları çadırlarındaydı." dedi.

"Kıyıya gelince'karım'dedi

Seyit Özdoğan'ın 'kurtarın'diye bağırdığını aktaran Ilgın, " Gençler o sırada eşini denizden çıkarıyorlardı. Yaklaşık 100 metre kadar açıktaydı. Suda başka birinin olduğunu sonradan farkettik. Adam kıyıya gelince 'karım var'dedi. Biz suda kadının farkettiğini görünce hemen 112'yi aradık. Sağlık ekipleri ilgilendi ama kadın hayatını kaybetmişti. Kadını sudan çıkaranlarda kamp yapan gençlerdi.

Kaynak: İHA