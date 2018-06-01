Google'ı Alt Etmeyi Başardı, Uygunsuz Videosunu Milyarlarca İnsana Açık Uygulamada Paylaştı
Tayvan'da yaşayan genç kadın, Google'ın Haritalar özelliğinde bulunan konuma video ekleme özelliğini kullanarak, göğüslerini açtığı uygunsuz içeriği miyarlarca kullanıcı ile paylaşmayı başardı.
Tayvan'ın Pingtung şehrinde yaşayan bir kadın, Google'ı kandırmayı başardı. Google'ın Haritalar özelliğini kullanarak çıplak videosunu sisteme yüklemeyi başaran kadın aynı zamanda büyük bir skandalın da patlak vermesine sebep oldu.
KÖYÜN FOTOĞRAFLARINA ÇIPLAK VİDEOSUNU EKLEDİ
Google Haritalar, kullanıcıların bulundukları yerleri kendi fotoğraflarıy ve videolarıyla etiketlemelerine olanak tanıyor. Tayvan'da yaşayan bir kadın ise bir köyü fotoğraflarla etiketlerken göğsünün videosunu koydu. Kimliği bilinmeyen kadın böylece, milyarlarca kullanıcıya açık olan uygulamaya uygunsuz bir görüntü sokmayı başaran ilk kişi oldu.
NASIL BAŞARDIĞI ARAŞTIRILIYOR
Google, adı açıklanmayan kadının cinsel içeriği engelleyen filtreyi nasıl atlatabildiğini araştırıyor. Güvenlik önlemlerini geçen kadın yüzünden zor anlar yaşayan Google, özellikleri güçlendirmek için çalıştığını söyledi.
Görüntünün, bu ayın başlarında kırsal alana göz gezdirirken bir çiftçi tarafından tesadüfen fark edildiği açıklandı.
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Ayın başı bugün zatenCevap Yaz Yayından Kaldır
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tamam ne .... olduğunu tescilledin anladık :DCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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adanalı kedi ciğere ulaşamıyorsa pis der senin ki de o misal ..oysa bu kadın elimde olsa onu yumuşatırdımCevap Yaz Yayından Kaldır
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Dua Edin Lutfen Ali Koc Icin pazar gunu hersey Türk sporu icinCevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
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Terbiyesiz bunlar ahlaksız kadın. Link varmı varsa atın da suratına tükürek :DCevap Yaz 21 2 Yayından Kaldır