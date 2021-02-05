Goodyear Ventures'dan robotlarla teslimat
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Goodyear Ventures'dan robotlarla teslimat

05.02.2021 19:14 | Son Güncelleme: 05.02.2021 19:19
Goodyear Ventures'dan robotlarla teslimat

Goodyear’ın girişim sermayesi kolu Goodyear Ventures, yatırım portföyüne Starship Technologies’i ekledi.

Goodyear'ın girişim sermayesi kolu Goodyear Ventures, yatırım portföyüne Starship Technologies'i ekledi.

Goodyear Ventures, otonom teslimat şirketi için birden fazla yatırımcıyı bir araya getirerek 17 milyon Amerikan Doları kaynak yarattı. 2014'te kurulan Starship Technologies, otonom robot ağı ile müşterilere doğrudan market ve gıda ürünleri teslimatı yapıyor. Şirketin her gün binlerce teslimat gerçekleştiren elektrikli, otonom robotları, dünya genelinde birçok şehirde milyonlarca kilometre mesafe kat ederek, insanlara temassız ve çok pratik bir teslimat hizmeti sunuyor.

Otonom teslimat hizmetlerinde devrim yapan Starship'in bu yolculuğuna katılmaktan heyecan duyduklarını belirten Goodyear Ventures Kıdemli Müdürü Abhijit Ganguly, konu hakkında şunları söyledi; "Goodyear'ın güvenilir hizmet geçmişi, otonom araç şirketlerine yönelik geliştirdiği çözümlerle birleşerek, pazarda Starship'i desteklemek için somut bir platform oluşturuyor."

Goodyear Ventures'ın yatırım yaklaşımı, elektrikli ve otonom teknolojiler dahil olmak üzere mobiliteyi şekillendiren çeşitli temalar üzerinde yoğunlaşıyor. Girişim sermayesi fonu, gündelik bağlantıları kolaylaştıran sürdürülebilir, güvenli ve yeni mobilite deneyimlerine ilişkin benzer bir vizyona sahip, tohum aşamasından büyüme aşamasına kadar girişimlerle ortaklık kurarak Goodyear'ın inovasyon geçmişini güçlendiriyor.

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Hakan Kutlu Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Milli Rusya Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Goodyear Ventures'dan robotlarla teslimat - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 19:27:52. #1.16#
title