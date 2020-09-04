Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı
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Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı

Beyoğlu'nda lüks araçla karpuz sattığı görüntülerle gündeme gelen İranlı Milad Hatami'nin ülkesinde yaptığı paylaşımlar nedeniyle tutuklandığı, serbest kaldıktan sonra Türkiye'ye yerleştiği ve gönül verdiği işi burada yapmaya başladığı öğrenildi.

04.09.2020 12:01 | Son Güncelleme: 04.09.2020 12:14

İstanbul Beyoğlu'nda Lamborghini marka otomobilinin ön bagajına doldurduğu karpuzların kilosunu 5 liradan satan kişinin İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatami olduğu ortaya açıktı. İran'da sosyal medyada yaptığı paylaşımları ile ünlenen Hatami, bazı videoları nedeniyle tutuklandı. Belli bir süre tutuklu kalan Hatami'nin tahliye olduktan sonra eşi Zeinab Mehdi ve kızı ile birlikte Türkiye'ye yerleştiği öğrenildi.

BÜYÜK PARALAR KAZANIYOR

Ülkesinde rahatça yapamadığı sosyal medya paylaşımları sayesinde kısa sürede büyük paralar kazanan Hatemi'nin takipçi sayısı da 2 milyona ulaştı. Karpuz sattığı araç 15 gün boyunca trafikten men edilen Hatemi, neden böyle bir şey yaptığıyla ilgili "Arabanın sahibi arkadaşım Milad'a böyle bir şey yapmayı teklif ettim. Bunu söylediğimde şaşırdı ama kabul etti. 3 video çektik. Sonuncusu bu karpuz satışı oldu" şeklinde konuştu.

Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı

PEK ÇOK MEKANDAN TEKLİF ALIYOR

Arkadaşının da 2 yıldır Türkiye'de yaşadığını ifade eden Hatami, "Bu videoyu sosyal medyada paylaşmak ve insanları eğlendirmek için çektik. Türkiye'de neler yapabileceğimizi görmek istedik. Bu video sayesinde de pek çok restoran ve işletmeden telefon ve mesaj aldım" dedi.

İşte Hatami'nin lüks yaşantısından kareler;

Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı
Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı
Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı
Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı
Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı
Haber Yorumları (45)
TAHTAKURUSU: Birşey üretmeden para kazanmak? Üretmeyene para kazandırmak?
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BİR VATANDAŞ: MÜSLÜMAN VEYA DEĞİL BÖYLE SALAK KİŞİLERİ TAKİP EDEREK SİZ KAZANDIRIYORSUNUZ? MEMLEKETE FAYDALI BİR İŞ YAPSALAR NEYSE. SİZ TAKİP EDİN ONLARDA BÖYLE PARALARI ÇATIR ÇATIR YER. SİZLERDE 24 AY TAKSİTLE ALDIGINIZ TELEFONLARDAN TAKİP EDİP DURUN.
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........: bu sosyal medya fenomenlerinden ne zaman vergi alınmaya başlanıcak acaba?
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