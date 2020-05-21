Gölette boğulan genç futbolcu Umut toprağa verildi
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Gölette boğulan genç futbolcu Umut toprağa verildi

ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde girdiği gölette boğulan Manavgat Belediyesporlu futbolcu Umut Özmen (18), toprağa verildi.

Gölette boğulan genç futbolcu Umut toprağa verildi
21.05.2020 17:25 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:28

ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde girdiği gölette boğulan Manavgat Belediyesporlu futbolcu Umut Özmen (18), toprağa verildi.

Gündoğmuş'a bağlı Karadere Mahallesi'ne ailesiyle gezmeye giden Umut Özmen, Gebedere mevkisinde bulunan balık çiftliğinin yaklaşık 150 metre aşağısındaki hidroelektrik santrali altında bulunan gölete yüzmek için girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Ailesinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Umut Özmen boğularak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi sevk edildi. Özmen'in SAK timi tarafından göletten çıkarılan cansız bedeni Gündoğmuş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Manavgat Belediyespor U19 takımının kaptanı olan ve 9 yaşından bu yana Manavgat Belediyespor'un alt yapı takımlarında forma giyen Umut Özmen için Gündoğmuş İlçe Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene acılı aile ile Manavgat Belediyespor yöneticileri, spor camiası ve futbolcuları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Umut Özmen, gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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