Gölbaşı'nda, camiler dezenfekte edildi
ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde tüm camiler koronavirüs tehdiden karşı dezenfekte edildi.
13.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:51
ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde tüm camiler koronavirüs tehdiden karşı dezenfekte edildi.Türkiye'de koronavirüs vakası görülmesi ardından Gölbaşı'nda toplu yaşam alanlarındaki temizlik önlemleri artırıldı. Gölbaşı Belediyesi ekipleri, bu kapsamda camilerde de temizlik çalışması yaptı. Özel kıyafetleri ekipler, ilçedeki tüm camileri dezenfekte ederek temizledi. Çalışmaların aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.
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Kaynak: DHA