Gölbaşı'nda arıcılık kursu başladı

02.11.2019 11:46

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde arıcılık kursu başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adıyaman İş Kurumu Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kursta, bal ve bal ürünlerinin üretimi, hasadı, arıcılık faaliyetlerinin temel aşaması, polen, arı sütü üretimi konularında katılımcılara eğitim verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda insan hastalıklarıyla mücadele ve korunmada alternatif tıpa yönelimin hızla arttığını belirterek, "Alternatif tıp ile apiterapiye yönelim de hızla artmaktadır. Bu da beraberinde arı ürünlerine olan talebi her geçen gün artırmaktadır. Bu alandaki açığı kapatmak amacıyla 72 saat sürecek kursumuzun sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olacak kursiyerlerimiz sertifika almaya hak kazanacaklar." dedi.

Kaynak: AA