Gol Düellosunun Galibi Kasımpaşa

Süper Lig'in 4. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada İstanbul ekibi, rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.



MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada Trezeguet sol kanatta aldığı topla rakibini geçip son çizgiye indi. Bu futbolcunun yaptığı güzel ortaya kafayı vuran Murillo, maçın başında Kasımpaşa'yı öne geçirdi. 1-0



10. dakikada Cissokho'nun soldan yaptığı ortaya iyi yükselip kafayı vuran Eren Tozlu, topu ağlara göndererek maçta eşitliği sağlayan isim oldu. 1-1



19. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Eren Tozlu kafayla indirdi. Chebake'nin önünde kalan topa son anda savunma müdahale etti ve kaleci Ramazan topa sahip oldu.



38. dakikada Veigneau'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu sol çaprazdan Neumayr kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda barajı geçen top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.



45. dakikada savunmadan seken top Azubuike'nin önünde kaldı. Bu futbolcunnun uzaktan sert şutunda kaleci Ramazan topu kontrol etti.



49. dakikada Eduok sol kanattan getirip ceza sahası içine girdi ve kale önüne yerden gönderdi. Topu önünde bulan Trezeguet, düzgün bir vuruşla topu köşeye gönderdi. 2-1



57. dakikada Azubuike'nin pasında topla buluşan Boutaib, ceza sahası dışından şutunu çekti ancak top az farkla oyun alanını terk etti.



62. dakikada Trezeguet sol kanattan aldığı topla içeriye kat etti. 2 rakibinden sıyrılıp uzaktan kaleye şutunu çeken Trezeguet'in vuruşunda top az farkla auta gitti.



72. dakikada Barazite'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını Aytaç Kara kullandı. Aytaç'ın vuruşunda top ve kaleci Ramazan farklı köşelere gitti. 2-2



82. dakikada Trezeguet, Neumayr ile verkaçı sonrasında kale sahası içinde bomboş pozisyondaki Mensah'a topu gönderdi. Bu futbolcu bomboş kale yerine topu üst direğe nişanladı.



89. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına yine Neumayr geldi. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ertaç topu filelerden çıkardı. 3-2



---KÜNYE---



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Arda Kardeşler xxx, Ali Saygın Ögel xx, Osman Gökhan Bilir xx



Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xxx, Veysel xx, Ben Youssef xx, Veigneau xxx, Pavelka xx (Mensah dk. 77 x), Sadiku xxx, Murillo xxx (Hasan dk. 77 xx), Neumayr xxx, Trezeguet xxx, Eduok xxx (Rangel dk. 68 xx)



Yedekler: Eray, Kadem Burak, Omeruo, Abdullah, Ahmed, Mert, Burak



Antrenör: Murat Duman



Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Chebake x, Yalçın xx, Mina x, Cissokho xx, Azubuike xx, Aytaç xx, Dia xx (Turgut Doğan dk. 63 x), Barazite xx (Pereira dk. 86 ?), Eren xx (Dening (dk. 76 x), Boutaib xx



Yedekler: Farnolle, Murat, Sadık, Murat, Batuhan, Buğra, Diallo



Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam



Goller: Murillo (dk. 2), Trezeguet (dk. 49), Neumayr (dk. 89) (Kasımpaşa), Eren (dk. 10), Aytaç (dk. 72) (Evkur Yeni Malatyaspor)



Sarı kartlar: Popov, Pavelka, Neumayr (Kasımpaşa), Chebake (Evkur Yeni Malatyaspor)



(Bozhan Memiş - Uygar Aydın / İHA)