Göksenin'in "The Dream" Klibi Kadınların Özgürlüğü Uluslararası Şarkı Yarışması'nda dünya ikincisi oldu

GÖKSENİN'in "The Dream" Klibi Kadınların Özgürlüğü Uluslararası Şarkı Yarışması'nda dünya ikincisi oldu. "The Dream" Göksenin'in deyimiyle "her kadının cinsiyetlerinden ötürü yaşadığı minimum sıkıntıyı; en temel bir blues melodisiyle ve en temel Anadolu ritimlerinden biriyle" anlatıyor. Her kültürden kadınların bu duruma maruz kaldığının altını çizmek üzere şarkının klibinde Roman dansı, Zeybetiko, Blues dansı, Afrika kabile dansı, Flamenko dansı, soul dansı, oryantal, salsa, hip-hop dansı gibi farklı dans türlerine yer verildi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmanın jüri üyeleri arasında; Sandy Ramos (Dixie Chicks, Faith Hill, Anne Murray, Kenny Rogers, Rhett Akins'in şarkı yazarı), Brent Backhus (The Whispers, John Lee Hooker, Solomon Burke'ün ses mühendisi), Kim Krizan (En İyi Uyarlama Senaryo dalında Akademi Ödülü ve Writers Guild Award sahibi ünlü yazar ve aktris), ve Diana Williamson (101 Tips and Tricks of Successful Songwriting kitabının yazarı) gibi ABD'nin önemli isimleri yer aldı.

(Fotoğraf)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı