Gökçeada'da mahsur durumdaki kalp krizi geçiren kadının imdadına sahil güvenlik yetişti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gökçeada'da mahsur durumdaki kalp krizi geçiren kadının imdadına sahil güvenlik yetişti

23.03.2021 18:22 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:32
Gökçeada'da mahsur durumdaki kalp krizi geçiren kadının imdadına sahil güvenlik yetişti

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kalp krizi geçiren bir kadın, hava muhalefeti nedeniyle gemi seferleri yapılamayınca sahil güvenlik ekiplerince şehre getirildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kalp krizi geçiren bir kadın, hava muhalefeti nedeniyle gemi seferleri yapılamayınca sahil güvenlik ekiplerince şehre getirildi.

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle GESTAŞ A.Ş'ye ait feribot seferlerinin tümü geçici olarak durduruldu.

Bu sırada kalp krizi geçiren ada sakinlerinden Melike Önsal'ın (53) yardımına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti.

Bota alınan kadın, yüksek dalgalar arasında Kabatepe Limanı'na getirildi.

Önsal, burada hazır bekletilen ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen hasta, anjiyonun ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Sahil güvenlik ekibiyle hastaya refakat eden Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, adada yaşamanın zorluklarını hava muhalefetinin olduğu dönemlerde çok fazla yaşadıklarını söyledi.

Çetin, "Vatandaşımızın sevkini Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait bot ile bu kadar kötü hava koşullarında gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu tür acil vakalarda Gökçeada'da devletin bütün imkanlarını sunan başta Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanımıza, Sahil Güvenlik çalışanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza minnettarız." dedi.

Gökçeada'da mahsur durumdaki kalp krizi geçiren kadının imdadına sahil güvenlik yetişti
Gökçeada'da mahsur durumdaki kalp krizi geçiren kadının imdadına sahil güvenlik yetişti
Gökçeada'da mahsur durumdaki kalp krizi geçiren kadının imdadına sahil güvenlik yetişti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Bozok

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ali Sunal Hande Erçel Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Hikmet Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gökçeada'da mahsur durumdaki kalp krizi geçiren kadının imdadına sahil güvenlik yetişti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 18:34:27. #1.15#
title