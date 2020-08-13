HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

GittiGidiyor'dan "Bir İyilik Olsun" projesi

GittiGidiyor, sosyal fayda oluşturmak amacıyla "Bir İyilik Olsun" projesini hayata geçirdi.

GittiGidiyor'dan
13.08.2020 13:39 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:42

GittiGidiyor, sosyal fayda oluşturmak amacıyla "Bir İyilik Olsun" projesini hayata geçirdi.

Şirket açıklamasına göre, Açık Açık Platformu ile iş birliği sonucu "Bir İyilik Olsun" projesini gerçekleştiren GittiGidiyor, 11 sivil toplum kuruluşunu (STK) bir araya getirdi. STK mağazalarını tek çatı altında toplayan platform, kar amacı gütmeden ürünlerin daha fazla insana ulaşmasını sağlayarak kuruluşlara destek olmayı amaçlıyor.

"Sepetinizde Bir İyilik Olsun" sloganıyla yola çıkan GittiGidiyor, bu yolla STK ürünlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde kullanıcılara ulaştıracak.

Türkiye'de bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan şeffaf ve hesap verebilir dernek ve vakıflarla bir araya getirmek amacıyla kurulmuş Açık Açık Platformu'nda bulunan 11 STK, "Bir İyilik Olsun" sayfasında ürünlerini satışa sunuyor. Kar amacı gütmeden internet sitesinde ve mobil uygulamada ürünlere yer veren GittiGidiyor, gelecek dönemde yeni STK'ları da "Bir İyilik Olsun" ekosistemine dahil etmeye devam edecek.

"Bir İyilik Olsun" sayfasında Bir Dilek Tut Derneği (Make a Wish), Gülmek İyileştirir Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Temel İhtiyaç Derneği, Tohum Otizm Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı ve Yeşilay yaklaşık 250 ürünü GittiGidiyor üzerinden tüm Türkiye'ye sunuyor.

"İnsanlara yararlı olabilmek için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, iyiliğin insanları birbirine yakınlaştıran görünmez bir bağ oluşturduğuna inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sivil toplum kuruluşlarıyla el ele vererek toplumsal konularda sorumluluk almayı önemsiyoruz. GittiGidiyor'da topluma fayda sağlayacak yeni projeler geliştirip insanlara, hayvanlara ve doğaya yararlı olabilmek için çalışıyoruz. Bu motivasyonla Bir İyilik Olsun'u hayata geçirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Şeffaf bir oluşum olan Açık Açık ile bu projede birlikte yer alıyoruz. Bir İyilik Olsun ile GittiGidiyor olarak herhangi bir kar amacı gütmeden STK'lara gelir sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda topluma fayda sağlayan kuruluşları tek çatı altında bir araya getirmekten ötürü de gurur duyuyoruz."

Açık Açık Platformu kurucularından Itır Erhart da "GittiGidiyor ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği çok anlamlı. Şeffaf ve hesap verebilir sivil toplum kuruluşlarının ürünlerinin çok sayıda tüketiciye ulaşmasını birlikte sağlayacağız. Bu sayede tüketiciler, istedikleri ürünleri satın alırken bir yandan da sosyal sorunların çözümü için çalışan STK'ların sürdürülebilirliğine katkı sağlamış olacaklar." ifadelerini kullandı.

Açık Açık Platformu kurucularından Renay Onur ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"İçinde yaşadığımız dünyayı kaybetmeden, minimum zararla sürdürülebilir bir dünya modeline geçebilmemiz için kuruluş amacı toplumun ve çevrenin sorunlarını çözmek olan, dahası paydaşlarının karşısına şeffaflığı ve hesap verebilirliği savunarak çıkan sivil toplum kuruluşlarının ürün ve servislerine pozitif ayrımcılık yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu fırsatı Türkiye'de bize sunan ilk pazar yeri GittiGidiyor oldu. GittiGidiyor'un heyecanı ile başladığımız bu proje geleceğe ilişkin umut veriyor."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış 3. Sayfa
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı Magazin
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı Politika
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti Politika
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti Güncel
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı 3. Sayfa
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Son dakika: Kocaeli'de jandarmaları taşıyan midibüs otomobil ile çarpışıp evin duvarına girdi: 17 asker yaralı
Son dakika: Kocaeli'de jandarmaları taşıyan midibüs otomobil ile çarpışıp evin duvarına girdi: 17 asker yaralı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Belçika ekibi Westerlo, Medipol Başakşehir'den Atabey Çiçek'i kiraladı
Belçika ekibi Westerlo, Medipol Başakşehir'den Atabey Çiçek'i kiraladı
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Arsenal'de kalacağını duyuran Mesut Özil eşitlik mesajı da verdi: Müslümanların da hayatı değerlidir
Arsenal'de kalacağını duyuran Mesut Özil eşitlik mesajı da verdi: Müslümanların da hayatı değerlidir
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı
Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Aamir Khan Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Bakan Ağustos Otomobil
Şu an buradasınız: GittiGidiyor'dan "Bir İyilik Olsun" projesi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 14:18:08. #1.14#
title