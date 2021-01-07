GİSİAD'dan işsizlik için eğitim ve turizm yatırımı önerisi

Giresun Sanayici ve İşadamları Derneği (GİSİAD) Başkanı Aykut Gezmiş, kentteki işsizliğin eğitim ve turizm yatırımlarıyla çözüleceğini öngördüklerini belirtti.

Gezmiş, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılının Giresun adına istidam yılı olmasını diledi.

Giresun'da işsizlikle ilgili projeler beklediklerini belirten Gezmiş, 2020 yılında işsizliği önleyecek ve istihdam yaratacak projeler geliştirilmediği, kentteki en büyük problemin işsizlik ve ekonomi olduğunu aktardı.

Gezmiş, siyasilerin, bürokratların ve sivil toplum kuruluşlarının işsizlikle ilgili projeler geliştirmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Giresun işsizliğin dışında, güzel, güvenli ve huzurlu bir kent. Eğer işsizlik problemini çözersek, ekonomik problemleri de çözmüş oluruz. Biz işsizliğin eğitim ve turizm yatırımları ile çözüleceğini öngörüyoruz. Bu sektörler aynı zamanda çok daha keyifli ve çok daha kolay istihdam yatırımları. Çünkü Giresun tarihi, doğası ve turizm potansiyelleriyle çok güzel bir şehir. Bu şehri turizm ve eğitim yatırımları ile geliştirilerek büyütebiliriz. Gelecek dönem için işsizliği önleyici makro yatırımlar istiyor ve bekliyoruz. 50-100 kişilik değil 3 bin, 5 bin kişilik istihdamlar yaratacak projeler geliştirilmeli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin