Giresun'da plajlar bölgesindeki projenin yaz sezonuna yetiştirilmesi hedefleniyor
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Giresun'da plajlar bölgesindeki projenin yaz sezonuna yetiştirilmesi hedefleniyor

Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel
Giresun'da plajlar bölgesindeki projenin yaz sezonuna yetiştirilmesi hedefleniyor

Giresun Belediyesi'nce yürütülen Plajlar Bölgesi Birinci Etap Projesi'nin yaz sezonuna yetiştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Giresun Belediyesi'nce yürütülen Plajlar Bölgesi Birinci Etap Projesi'nin yaz sezonuna yetiştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir süre önce başlatılan projede yüklenici firma tarafından çalışmalar aralıksız olarak sürdürülüyor.

Güre mevkisinde yer alan projede, 7 bin 400 metrekare yeşil alan, 50 araçlık kapalı otopark, 900 metrekare konser ve etkinlikler için taş amfi tiyatro, 3 iskele, 200 metrekare çocuk su parkı, kumsal kotunda ahşap yürüyüş yolları, 100 bisiklet park yeri, kent bisiklet istasyonu, kamp alanı, 3 çocuk macera parkuru, 880 büyük ağaç, 200 orta boy ağaç, 1200 küçük bitki, 6 tuvalet ve duş, bebek bakım ünitesi, sahil güvenlik ve cankurtaran merkezi, 4 çay kahve kioksu, mescit, güvenlik noktası, 6 plaj işletmesi bulunuyor.

Yürütülen yapım çalışmasını yerinde inceleyen Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun'un bölgede en güzel kumsallara ve plajlara sahip olduğunu belirterek, "Onun için bu projeye çok özel önem veriyoruz. Artık sahillerimizi ve kumsallarımızı vatandaşlarımız özgürce kullanabilecek. Şehrimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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