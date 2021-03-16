Giresun'da kaza sırasında kamyonet kasasından düşen iki kişiden biri öldü

Giresun'da, kamyonet kasasında giderken kamyon çarpması sonucu düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Giresun'da, kamyonet kasasında giderken kamyon çarpması sonucu düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zafer Koyuncu idaresindeki 29 AV 569 plakalı kamyonete, Karadeniz Sahil Yolu Aksu Mahallesi'nde öndeki araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon arkadan çarptı.

Kaza sırasında kamyonet kasasında bulunan ve yola düşen Oktay Kaya ile Abdullah Koç, başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak